C'est la fin d'une ère

C’est une ère qui s’éteint pour les milléniaux ayant grandi avec la télévision. La chaîne musicale née dans les années 80, qui a fait de la téléréalité sa spécialité dans les années 2000, va cesser d’émettre dans de nombreux pays.

Fondée en 1981 aux États-Unis comme un miracle contestataire sous l’ère du président conservateur Ronald Reagan, la chaîne de télévision musicale MTV, qui a forgé la culture de toute une génération de milléniaux, va supprimer l’ensemble de ses chaînes musicales en Europe à compter du 31 décembre. Seule la chaîne principale subsistera, mais sans musique, puisque le contenu sera désormais consacrée exclusivement à la téléréalité, un domaine dont MTV avait fait sa spécialité au début des années 2000.

Il y a plus de 45 ans, MTV a créé avec elle le concept de vidéo-clip, détournant les adolescents et les jeunes adultes de leur poste de radio pour la télévision. Un âge d'or qui semble désormais révolu, puisque la musique en continu a été remplacée aujourd'hui par le streaming et la musique à la demande. Les clips musicaux sont désormais majoritairement regardés sur Youtube, plutôt que sur la télévision linéaire.

Retour sur une chaîne culte

Mais au-delà des clips, MTV, c’était aussi des séries d’animation cultes, telles que Beavis and Butt-Head, Daria, Celebrity Deathmatch ou encore la plus célèbre de toutes: South Park, qui entame aujourd’hui sa 28ᵉ saison.

MTV était si avant-gardiste qu’elle fut d’ailleurs la première chaîne à créer une émission de téléréalité, avec The Real World en 1992, qui suivait le quotidien de différents colocataires. On peut également citer Grind, une émission culte qui se contentait de filmer… des fêtes.

C’est véritablement à l’aube du second millénaire que la téléréalité a pris son plein essor, avec des concepts comme The Osbournes, où l’on suivait la vie de famille du sympathique Ozzy Osbourne, leader du groupe Black Sabbath, ou encore MTV Cribs, qui proposait des visites de maisons de stars. Des demeures somptueuses toutes plus ou moins semblables, avec leurs colonnes romaines, leurs escaliers monumentaux et leur garage à voitures de la taille d'un supermarché.

C’est également en 2001 sur cette chaîne qu’est apparue l’émission cultissime Jackass, qui suivait une bande de bras cassés, menée par Johnny Knoxville, exécutant cascades dangereuses et autres fantaisies, sans autre but que de faire rire les adolescents attardés que nous étions.

Jackass était l'émission que redoutait chaque parent. Image: MTV

On se rappelle aussi de l’émission Punk’d: Stars piégées, dans laquelle Ashton Kutcher orchestrai­t des caméras cachées, ou encore de Pimp My Ride, où le rappeur Xzibit transformait n’importe quel véhicule en une sorte de Thermomix sur roues, bardé de néons.

MTV, c’était également des concepts bien plus rincés, notamment avec les émissions de dating comme Dismissed, Room Raiders, Next ou Parental Control, où les femmes étaient objectifiées, la masculinité toxique portée à son paroxysme, et l’humiliation placée au cœur de chaque épisode.

Le sommet de cette dérive reviendra sans doute à Jersey Shore, une téléréalité devenue culte, qui suivait une maisonnée d’Américains trash, obsédés par l’alcool et le sexe. Ce programme a engendré de nombreux clones et continue d’influencer le genre plus de quinze ans après sa création.



De la première chaîne au monde à avoir diffusé un clip vidéo, à laquelle Michael Jackson et Madonna doivent tant, en passant par les séries cultes et irrévérencieuses dont on se souvient encore aujourd’hui, MTV était autrefois pionnière. La chaîne a longtemps été critiquée pour son déclin culturel et sa perte d’identité, en privilégiant le spectacle au détriment de la musique et de la culture. En allant chercher son public adolescent du côté du trash et du voyeurisme, la chaîne a fini par creuser sa propre tombe.

C’est donc avec une certaine tristesse que l’on assiste aux funérailles de ce qui fut autrefois un pan essentiel de la pop culture et des découvertes musicales, une époque que les moins de vingt ans ne pourront, hélas, jamais connaître.

