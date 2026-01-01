ciel clair-2°
Hockey: US Collegiate Selects a perdu la Coupe Spengler

U.S. Collegiate Selects&#039; Gavin Mc Carthy and the team after losing the final game between US Collegiate Selects and HC Davos of Switzerland at the 97th Spengler Cup ice hockey tournament in Davos ...
Les US Collegiate Selects ont illuminé le tournoi grison. Keystone

La défaite des Américains à la Coupe Spengler pourrait leur coûter cher

En s'inclinant en finale face au HC Davos mercredi, les US Collegiate Selects ont perdu le droit de revenir automatiquement en 2026. Or les places seront chères.
01.01.2026, 18:5201.01.2026, 18:52
Timo Rizzi
Timo Rizzi

Donnés perdants par les bookmakers avant le début du tournoi, les universitaires américains ont créé la surprise lors de cette édition de la Coupe Spengler, échouant de peu dans leur quête du trophée après leur défaite en finale face au HC Davos (3-6).

Ces jeunes hockeyeurs, qui n’avaient encore jamais affronté des professionnels, ont séduit le public de la Vaillant Arena grâce à un hockey rapide et spectaculaire. Dès leur premier match de groupe contre le Canada, les espoirs nord-américains ont conquis les tribunes, faisant résonner des chants «USA» dans toute la cathédrale davosienne. Ils ont ensuite terminé premiers de leur groupe puis battu nettement le Sparta Prague (5-3) avant de n'échouer qu'en finale.

Voulez-vous revoir les US Collegiate Selects à la Coupe Spengler 2026?
Au total, 55 personnes ont participé à ce sondage.

Avant même le début du tournoi, le directeur général Steve Metcalf avait fait part de son souhait de voir cette participation à la Coupe Spengler s’inscrire dans la durée. Un message également relayé par l’entraîneur Guy Gadowsky. Dans les colonnes du Blick, le technicien américain n’a pas caché son enthousiasme pour le tournoi grison. Il a lui aussi exprimé l’espoir de revoir les US Collegiate Selects à Davos:

«Nous serions ravis que, à l’avenir, une sélection universitaire représente chaque année la NCAA dans ce tournoi exceptionnel»

Guy Gadowsky a également souligné l’accueil très positif du public, confiant avoir été interpellé à plusieurs reprises par des supporters dans les rues de Davos.

L’enthousiasme était également partagé par le capitaine Vincent Borgesi après la défaite en finale, comme il l’a confié à la SRF:

«Tout le monde ici nous a traités de manière exceptionnelle, que ce soit à la patinoire ou dans les rues entre les matches. Un grand merci pour cela!»

Âgé de 21 ans, Borgesi n’a pas encore été drafté en NHL, mais ses performances à Davos ont certainement attiré l’attention de plusieurs recruteurs.

L’avenir de la Coupe Spengler se joue autour de trois contrats

Au total, 14 joueurs de l’effectif de la sélection universitaire ont déjà été draftés par une franchise NHL, sans toutefois qu’aucun n’ait encore signé de contrat professionnel. L’entraîneur-chef Guy Gadowsky se montre convaincu que le hockey universitaire est appelé à jouer un rôle de plus en plus important.

Jusqu’ici, de nombreux talents empruntaient surtout la voie des ligues juniors. «Le hockey universitaire progresse constamment et, chaque année, davantage de joueurs NHL émergent de notre ligue. Je suis persuadé que l’avenir du développement de la NHL passe par le hockey universitaire», a affirmé le technicien de 58 ans.

La Coupe Spengler en dix images mythiques

Reste à savoir si la sélection américaine sera de nouveau invitée à la prochaine édition de la Coupe Spengler. Le président du comité d’organisation, Marc Gianola, a rappelé au micro de la SRF:

«La liste des équipes intéressées est longue et, au final, la Coupe Spengler reste un tournoi de clubs»

Un succès en finale aurait assuré aux US Collegiate Selects leur place en tant que tenants du titre l’an prochain. Trois invitations restent encore à attribuer pour la prochaine édition. L’hôte HC Davos, Team Canada et un deuxième représentant suisse – probablement les SCL Tigers – sont d’ores et déjà assurés de participer.

