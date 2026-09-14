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Ces animaux ont un superpouvoir assez spectaculaire

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Ces animaux ont un superpouvoir assez spectaculaire

C'est lundi, et donc l'heure de votre dose hebdomadaire de mignonnerie. Au programme: des animaux repus, des phoques adorables et d'étranges créatures qui brillent sous la lumière UV.
14.09.2026, 05:2814.09.2026, 05:28
Corina Mühle
Corina Mühle

Cute News, everybody!

Aujourd’hui, on va découvrir des animaux qui brillent sous la lumière UV – ce qui est incroyablement cool, même si les scientifiques ne savent toujours pas vraiment pourquoi. Mais on y reviendra un peu plus tard.

Quelqu’un s’en est mis plein le ventre.

cute news tier katze https://www.reddit.com/r/soupbelly/comments/1wamupw/soup_belly_salute/
Image: reddit

Si tu as l’impression qu’on t’observe, pense à regarder en l’air.

cute news tier raccoon waschbär https://www.reddit.com/r/Raccoons/comments/1wb3qr4/eye_spy/
Image: reddit
Surprise

Désolé, chef, je vais être un peu en retard aujourd’hui, mon chat m’a retenu prisonnier.

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Image: reddit

Vous avez déjà mangé votre petit-déjeuner?

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Image: reddit

La leçon de natation la plus mignonne que vous recevrez aujourd’hui:

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Oui, oui, oui, non.

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Image: reddit

Les phoques sont vraiment les toutous des océans.

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Image: reddit

Ce phoque s’est endormi sur la main de cet homme et n’arrêtait plus de ronfler.

Tu veux quoi, toi? Un câlin? De la bouffe? Tout ça à la fois?

cute news tier ziege https://www.reddit.com/r/babygoats/comments/1w94ljh/baby_goat_at_tierwelt_herberstein/
Image: reddit

La langue de la semaine:

cute news tier ferret https://ch.pinterest.com/pin/1121888957210442289/
Image: pinterest

Cette photo est meilleure que tous les selfies que j’ai réussi à prendre dans ma vie.

cute news tier pferde https://ch.pinterest.com/pin/358106607843418917/
Image: pinterest

Ça passe.

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Aww.

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Petit ajout pour la langue de la semaine:

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Image: reddit

Il y en a assez pour vous deux, promis!

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Image: instagram

Comme promis, apprenons maintenant quelque chose de cool. Voici un chat marsupial moucheté:

Schwarze Form des Tüpfelbeutelmarders
Image: creative commons

Cet animal brille sous la lumière UV.

Tüpfelbeutelmarder https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1ffpsme/eastern_quolls_dasyurus_viverrinus_fluoresce/
Image: reddit

Les scientifiques n’ont pas encore découvert pourquoi.

Tüpfelbeutelmarder https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/1ffpsme/eastern_quolls_dasyurus_viverrinus_fluoresce/
Image: reddit

Et évidemment, cet animal vient d’Australie – d’où pourrait-il venir sinon!

Tüpfelbeutelmarder https://www.instagram.com/p/Dba6EBnjlXP/?img_index=4
Image: instagram

Un autre mammifère australien qui brille sous la lumière UV est l’ornithorynque.

schnabeltier/ platypus leuchtet unter UV-licht https://www.reddit.com/r/Awwducational/comments/jnmppi/as_if_the_platypus_could_not_get_any_weirder_it/
Image: reddit

Les wombats possèdent eux aussi cette particularité.

cute news tier wombats https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/k1bp14/wombats_are_bioflourescent_under_uv_light/
Image: reddit

Et voici encore un opossum fluorescent:

possum leuchtet unter uv licht https://www.facebook.com/photo/?fbid=876285407946609&amp;amp;set=pcb.876285434613273
Image: facebook

Le diable de Tasmanie peut lui aussi briller sous la lumière UV. Un zoo américain a documenté ce phénomène pour la première fois en 2020.

tasmanischer teufel https://x.com/ToledoZoo/status/1335323067967561729/photo/1
Image: toledo zoo

Parmi les autres animaux chez lesquels on observe ce phénomène de fluorescence figurent les roussettes:

Biofluorescence in Catsharks (Scyliorhinidae)
Image: nature.com

Les plumes peuvent elles aussi présenter une biofluorescence. En voici un exemple chez un perroquet:

papagei leuchtet unter uv-licht https://www.reddit.com/r/parrots/comments/1g7qaic/did_not_realize_the_glow_was_this_insane/
Image: reddit

Et pour terminer, impossible évidemment de dresser cette liste sans les scorpions.

Skorpion unter UV-Licht https://www.reddit.com/r/NatureIsFuckingLit/comments/vcsrzg/so_my_boss_used_and_uv_light_on_the_scorpions/
Image: reddit

Et malheureusement, c’est déjà la fin des Cute News pour aujourd’hui.

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Image: instagram
Allez, courage! On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien <3
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