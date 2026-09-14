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Ces animaux ont un superpouvoir assez spectaculaire

C'est lundi, et donc l'heure de votre dose hebdomadaire de mignonnerie. Au programme: des animaux repus, des phoques adorables et d'étranges créatures qui brillent sous la lumière UV.

Corina Mühle Suivez-moi

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Cute News, everybody!

Aujourd’hui, on va découvrir des animaux qui brillent sous la lumière UV – ce qui est incroyablement cool, même si les scientifiques ne savent toujours pas vraiment pourquoi. Mais on y reviendra un peu plus tard.

Quelqu’un s’en est mis plein le ventre.

Si tu as l’impression qu’on t’observe, pense à regarder en l’air.

Désolé, chef, je vais être un peu en retard aujourd’hui, mon chat m’a retenu prisonnier.

Vous avez déjà mangé votre petit-déjeuner?

La leçon de natation la plus mignonne que vous recevrez aujourd’hui:

Oui, oui, oui, non.

Les phoques sont vraiment les toutous des océans.

Ce phoque s’est endormi sur la main de cet homme et n’arrêtait plus de ronfler.

Tu veux quoi, toi? Un câlin? De la bouffe? Tout ça à la fois?

La langue de la semaine:

Cette photo est meilleure que tous les selfies que j’ai réussi à prendre dans ma vie.

Ça passe.

Aww.

Petit ajout pour la langue de la semaine:

Il y en a assez pour vous deux, promis!

Comme promis, apprenons maintenant quelque chose de cool. Voici un chat marsupial moucheté:

Cet animal brille sous la lumière UV.

Les scientifiques n’ont pas encore découvert pourquoi.

Et évidemment, cet animal vient d’Australie – d’où pourrait-il venir sinon!

Un autre mammifère australien qui brille sous la lumière UV est l’ornithorynque.

Les wombats possèdent eux aussi cette particularité.

Et voici encore un opossum fluorescent:

Le diable de Tasmanie peut lui aussi briller sous la lumière UV. Un zoo américain a documenté ce phénomène pour la première fois en 2020.

Parmi les autres animaux chez lesquels on observe ce phénomène de fluorescence figurent les roussettes:

Les plumes peuvent elles aussi présenter une biofluorescence. En voici un exemple chez un perroquet:

Et pour terminer, impossible évidemment de dresser cette liste sans les scorpions.

Et malheureusement, c’est déjà la fin des Cute News pour aujourd’hui.

Allez, courage! On vous retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien <3

Awww! Voici des animaux mignons! 1 / 27 Awww! Voici des animaux mignons! source: imgur