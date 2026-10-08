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Europa-Park annonce de nouvelles attractions pour 2027

Der Europa-Park stellt drei neue Attraktionen für 2027 vor.
Voici à quoi devrait ressembler la balançoire géante d'Europa-Park.Image: europa-park

Europa-Park annonce de nouvelles attractions pour 2027

Balançoire géante et tour panoramique interactive: le parc allemand réserve de belles surprises à ses visiteurs dès la saison prochaine.
08.10.2026, 16:3308.10.2026, 16:47

Europa-Park a dévoilé ce jeudi ses projets pour 2027 avec la présentation de trois nouvelles attractions. Dès l’année prochaine, le quartier portugais accueillera ainsi un «Wild Swing XL», une balançoire géante.

«A plus de 14 mètres de hauteur, petits et grands profiteront d'un agréable dosage entre frissons et plaisir de conduite, juste au-dessus du lac portugais», indiquent les exploitants dans un communiqué.

Europa-Park met en garde ses visiteurs contre une arnaque redoutable
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En outre, une tour panoramique prendra place entre le grand huit en bois Wodan et le Blue Fire. Si Europa-Park ne dévoile pas encore le visuel exact de cette installation, l’attraction est présentée ainsi: «Petits et grands pourront prendre eux-mêmes les commandes de cette nouvelle attraction tournante et admirer au passage la vue panoramique sur le quartier islandais.»

Der Europa-Park stellt drei neue Attraktionen für 2027 vor.
Une tour sera bientôt érigée près de Wodan.Image: europa-park

Enfin, la zone italienne réservera elle aussi son lot de nouveautés. La promenade en gondole «Enzo's Piccolo Mondo» y effectuera un grand retour, «invitant toute la famille à explorer l'Italie, entre chefs-d'œuvre artistiques, théâtre classique et envolées musicales italiennes.»

Der Europa-Park stellt drei neue Attraktionen für 2027 vor.
Le quartier italien s'offre également une mise à jour.Image: europa-park

Les passionnés d'Europa-Park devront toutefois s'armer de patience avant d'en savoir plus, concluent les exploitants.

(leo)

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