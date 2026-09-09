Europa-Park met en garde ses visiteurs contre une arnaque redoutable

Des escrocs ont imité des sites internet liés à Europa-Park pour tromper la vigilance des visiteurs. Image: montage watson

Europa-Park a été victime d'escrocs qui ont falsifié son site et ceux d'hôtels environnants. Le parc d'attractions allemand met en garde ses visiteurs afin qu'ils ne se fassent pas piéger.

Laura Helbig / t-online

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De faux billets d’entrée et de fausses réservations d’hôtel sont actuellement proposés pour Europa-Park. Ils sont commercialisés sur des sites externes qui ressemblent à s’y méprendre à la billetterie officielle, nécessitant une vigilance accrue de la part des acheteurs.

Le parc d'attraction allemand, situé non loin de la frontière suisse, a confirmé ces tentatives d’escroquerie, publié des avertissements sur son site internet et les réseaux sociaux, et déposé une plainte pénale. Au cours des douze derniers mois, 24 cas ont été signalés à la police d’Offenburg. Le préjudice individuel le plus élevé connu à ce jour s’élève à environ 700 euros, selon la chaîne SWR.

Faire miroiter des réductions

Les escrocs attirent leurs victimes potentielles sur de faux sites internet en leur faisant miroiter des réductions et des offres spéciales. Ils ne vendent pas seulement des billets d’entrée pour Europa-Park, puisque des réservations pour l’univers aquatique Rulantica, des hôtels et d’autres prestations du complexe sont également concernées.

On en parlait ici 👇 Une vicieuse arnaque vise les visiteurs d'Europa-Park

Le paiement s’effectue toujours à l’avance. Une fois l’argent viré, il est généralement perdu: selon le Centre des consommateurs du Bade-Wurtemberg, à peine quelques pour cent des victimes récupèrent un jour leur argent. La police estime que le nombre réel de victimes est nettement supérieur aux 24 cas signalés. Les visiteurs du parc viennent en effet de toute l’Allemagne, mais aussi de l’étranger.

Difficile de distinguer le vrai du faux

Les faux sites marchands sont aujourd’hui conçus de manière très professionnelle et sont, au premier regard, presque impossibles à distinguer des sites authentiques. Certains signes permettent néanmoins de les démasquer:

Vérifier attentivement l’URL: les escrocs utilisent des adresses internet qui ressemblent beaucoup à celle du site officiel, avec souvent de légères différences dans l’orthographe ou l’extension.

les escrocs utilisent des adresses internet qui ressemblent beaucoup à celle du site officiel, avec souvent de légères différences dans l’orthographe ou l’extension. Examiner les moyens de paiement: si le paiement par carte de crédit ou sur facture n’est pas proposé et que seul le virement bancaire reste disponible, la prudence est de mise.

si le paiement par carte de crédit ou sur facture n’est pas proposé et que seul le virement bancaire reste disponible, la prudence est de mise. Se méfier des offres trop avantageuses: des billets inhabituellement bon marché ou des réductions qui n’existent pas sur le site officiel constituent un sérieux signal d’alerte. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas.

des billets inhabituellement bon marché ou des réductions qui n’existent pas sur le site officiel constituent un sérieux signal d’alerte. Si cela semble trop beau pour être vrai, c'est probablement le cas. Vérifier les mentions légales et l’inscription au registre du commerce: les boutiques sérieuses fournissent des informations complètes sur leur exploitant. Le Centre des consommateurs allemand propose également un outil de détection des faux sites marchands, le Fakeshop-Finder, qui les évalue selon un système de feux tricolores.

les boutiques sérieuses fournissent des informations complètes sur leur exploitant. Le Centre des consommateurs allemand propose également un outil de détection des faux sites marchands, le Fakeshop-Finder, qui les évalue selon un système de feux tricolores. Considérer les avis avec prudence: les commentaires publiés en ligne peuvent eux aussi être falsifiés. Les comparateurs de prix restent plus fiables.

François Nanchen, alias eCop François, avait alerté sur une arnaque à Europa-Park durant l'été. Vidéo: facebook

Agir vite peut sauver de l'argent

Europa-Park recommande d’acheter ses billets et d’effectuer ses réservations exclusivement par l’intermédiaire des canaux officiels. Les personnes qui ont déjà été piégées par un faux site marchand doivent agir rapidement. Premier réflexe: appeler immédiatement leur banque. Dans certains cas, il est encore possible de bloquer le virement. Il est également recommandé de déposer une plainte pénale.

La règle est simple: plus une activité de loisirs est populaire, plus elle constitue une cible attrayante pour les escrocs. En cas de doute, un rapide coup d’œil à l’URL et aux moyens de paiement proposés peut permettre d’économiser plusieurs centaines d’euros – et de sauver sa journée d’excursion.

Traduit et adapté de l'allemand par Bastien Trottet.