Nul en géographie? Voici 23 cartes qui vont feront aimer cette matière

Le compte Instagram @terriblemap collecte les cartes les plus folles et les plus absurdes. On vous a concocté un best-of. Ne les prenez pas trop au sérieux.

Bosnie: «Je veux nager!»

Croatie: Non.

C'est un jeu de mots en anglais.

Un secret longtemps gardé a enfin été révélé.

La carte du monde si tous les pays adhéraient à la distanciation sociale.

Si la Grande-Bretagne était juste à côté du Japon:

Comment le reste du monde voit les États-Unis.

Dans 60 millions d'années, il fera moins le malin.

Les états des États-Unis, mais la première lettre est manquante.

Une carte de Miley Cyprus (lol)

L'Arabie saoudite cartographiée que par ses rivières.

Une carte avec toutes les bornes de recharge Tesla en 1437.

La division de la Suisse, proposée par Mouammar Kadhafi au sommet du G8 en 2009.

La division de la Suisse, proposée par Mouammar Kadhafi au sommet du G8 en 2009.

Une carte avec les pays qui ont un AK-47 sur leur drapeau (coloré en rouge).

Les USA dominent clairement: victoires du Super Bowl par pays.

Des pays divisés en...

Mais, mais... il lui arrive quoi à la Suisse?

Tiens! En parlant de pénis...

La carte du monde centrée autour de la Nouvelle-Zélande.

Canada, États-Unis et Amérique du Sud ou un canard?

Les deux pays ont-ils servi d'inspiration pour le tableau «La création d'Adam»?

Le Chili enroulé comme un roulé à la cannelle, ça ressemble à ça.

C'est absurde, c'est super.

Une carte avec tous les pubs du Royaume-Uni.

Combien de fois la Suisse rentre-t-elle dans le Brésil?

Une carte de la Terre s'il n'y avait pas de terre.

