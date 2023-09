Il paraît que vos orgasmes ressemblent à ça

Deux fabricants de sex toys assurent avoir mis les orgasmes en images pour la première fois.

Avez-vous déjà vu un orgasme? On ne parle pas d'une personne en train de le vivre, mais de l'orgasme en tant que tel. Eh bien, à partir de maintenant, sachez que c'est tout à fait possible. Du moins, selon les fabricants de sex toys Womanizer et Amorana, qui affirment vendredi avoir «donné un aperçu d'un monde auparavant caché».

Voilà comment cela a marché. Cinq hommes et cinq femmes ont porté des capteurs «pendant leurs moments les plus intimes», afin d'enregistrer «chaque battement de cœur, chaque poussée et chaque moment de relaxation». Grâce à l'IA, ces données ont été transformées en une série de «dix visualisations époustouflantes». On vous laisse juger:

«L'orgasme» d'une femme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'un homme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'une femme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'un homme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'une femme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'un homme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'une femme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'un homme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'une femme. Image: Womanizer

«L'orgasme» d'un homme. Image: Womanizer

Vous remarquez quelque chose? Les «orgasmes» vécus par des femmes sont représentés avec des couleurs claires et traditionnellement féminines, tandis que les «orgasmes» masculins arborent des teintes beaucoup plus sombres. «Il existe toujours un préjugé sexiste dans la représentation de l’orgasme féminin, même dans l’IA», reconnaissent Womanizer at Amorana. «Cela confirme une fois de plus à quel point l’IA est façonnée et influencée par les normes sociales.»

Ce biais sexiste, observé à plusieurs reprises dans les images générées par l'IA, ne semble pas décourager les deux marques. Lesquelles affirment «bousculer les clichés dépassés, usés et normatifs» au sujet de l'orgasme avec leurs représentations.

«Les orgasmes sont aussi uniques que les empreintes digitales: un mélange vibrant de couleurs, d’énergies et d’émotions» Womanizer

