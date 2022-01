keystone / watson

Musk propose 5000 dollars à un jeune pour qu'il arrête de stalker son jet

Le jeune homme tient plusieurs comptes Twitter où il partage la position des jets privés des patrons comme Elon Musk. En échange de la fermeture du compte le concernant, Musk a proposé 5000 dollars au jeune stalker. Insuffisant.

La sécurité a un prix. Pour Elon Musk, elle vaut manifestement assez peu: 5000 dollars. Soit une cacahuète pour le multimilliardaire propriétaire et patron de Tesla et SpaceX. Il a proposé cette somme à un jeune homme nommé Jack Sweeney pour que ce dernier cesse de partager la position de son jet privé.

Le jeune homme possède en effet plusieurs comptes Twitter qui publient les données des avions des puissants de la tech, comme Elon Musk, Jeff Bezos ou Bill Gates. Jack Sweeney a créé des bots capables d'analyser les données aériennes, qui sont publiques, de les croiser avec d'autres coordonnées, et de publier ces infos sur les différents comptes Twitter.

Sous ce post, Jack précise qu'il traque l'avion, pas les personnes qui se trouvent à son bord. 👇🏽

Le milliardaire a donc écrit au jeune homme, lui expliquant qu'il «n'aime pas l'idée d'être abattu par un cinglé». Musk lui a demandé de fermer ce compte en échange de 5000 dollars, mais Sweeney a répondu qu'il serait plus convaincant avec un zéro de plus, et que ces 50 000 dollars lui permettraient de financer une part de ses études et de s'acheter une Tesla Model 3.

Le PDG n'a semble-t-il pas répondu à cette contre-proposition, mais le jeune homme a changé de plan: il préférerait obtenir un stage plutôt que de l'argent. Entre-temps, Elon Musk aurait bloqué le jeune homme sur Twitter.

Les jets privés, c'est super. Mais les châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam, c'est encore mieux.

1 / 12 Des châteaux «à la Française» clés en main au Vietnam source: source : akisa.vn / akisa.vnquelle: akisa.vn / akisa.vn

Quittons-nous sur ce gros débat: