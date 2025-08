D’après Digitec Galaxus, les commandes seront annulées et les clients concernés informés. Keystone

Digitec Galaxus vend des appareils photo 35 francs (au lieu de 1300)

Le revendeur en ligne a vendu par erreur 1299 appareils photo pour seulement 35 francs, avant de faire marche arrière.

Dans la nuit de lundi à mardi, Digitec Galaxus a mis en ligne une offre du jour à prix réduit, comme il le fait quotidiennement à minuit. Des appareils photo Canon EOS avec objectif sont ainsi soudainement apparus au prix de 35 francs.

Or ce modèle coûte normalement plus de 1000 francs, objectif compris. Résultat: les quelque 1300 exemplaires proposés se sont écoulés en quelques minutes. L’achat et le paiement se sont déroulés sans problème, et les clients ont même reçu un courriel de confirmation de leur commande.

Mais les acheteurs se sont réjouis un peu trop tôt de cette aubaine. Car Digitec Galaxus a commis une erreur dans la publication de l’offre. Interrogé par la SRF, Digitec déclare:

«Au lieu de vendre 35 appareils photo à 1299 francs l’unité, nous avons vendu 1299 exemplaires à 35 francs chacun»

D’après l’entreprise, les commandes seront annulées et les clients concernés informés.

Une erreur de déclaration

La législation suisse ne prévoit pas de réglementation claire pour ce type de situation. Toutefois, selon le droit en vigueur, les prix affichés dans des prospectus ou sur Internet ne constituent pas des offres à proprement parler, mais une invitation à soumettre une offre. Cela signifie que le client, en effectuant un achat, soumet une offre d’achat au vendeur.

Ce n’est qu’à partir du moment où le vendeur accepte cette offre que le contrat de vente est conclu. Même dans ce cas, le vendeur peut encore s’y opposer s’il y a eu une erreur manifeste de sa part. Juridiquement, cela relève alors de ce que l’on appelle une erreur de déclaration.

Digitec Galaxus a fait savoir qu’il envisage de proposer à nouveau cette action promotionnelle, cette fois au bon prix. Aucune date n’a encore été communiquée.