«J'aimerais manger Denis Brogniart» Colin a tenu bon sur les poteaux de watson

Colin, le Fribourgeois qui a participé à la dernière saison de Koh-Lanta: le totem maudit, a relevé le défi des poteaux de watson. On l'a fait «flotter» sur différents objets allant d'une bouée à un lamantin tout en lui posant des questions WTF.

«Vous ne pouvez pas me mettre sur un poteau, TF1 va me taper sur les doigts.» Colin Mottas nous a prévenus: pas de poteau façon Koh-Lanta pour notre interview vidéo sur fond vert. Chez watson, c'est le genre de contrainte qu'on prend comme un défi. On ne peut pas te mettre sur un poteau? Pas de problème, on te mettra sur un lamantin.

Pour cette interview vidéo un peu WTF, on est allé loin... Comme on n'a pas les droits sur la musique de Koh-Lanta, j'ai carrément chanté le générique a cappella.

Colin a été éliminé de Koh-Lanta: le totem maudit juste avant la réunification. Il était le seul Suisse de l'édition 2022. Dorénavant influenceur voyage sur Instagram, le Fribourgeois est venu nous rendre visite chez watson et s'est prêté au jeu des poteaux. Tout ça n'aurait pas été possible sans notre studio de tournage à faire pâlir d'envie Warner Bros et aux talents de Jérémie Crausaz, le caméraman star de chez watson.

Si vous êtes fan de Colin, voici son portrait:

