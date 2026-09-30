Game Informer a pu approcher GTA 6 et confirme un monde ouvert colossal, plus vivant et détaillé que jamais. image: rockstar games

GTA 6 dévoile de nouveaux secrets explosifs

Carte démesurée, météo extrême et plus de 170 espèces animales: Game Informer livre des détails inédits sur GTA 6 après avoir rencontré les équipes de Rockstar Games. Résumé des informations majeures sur le futur blockbuster.

Armin Hadzikadunic /Jv mag

Plus de «Divertissement»

Nous y sommes! Après plusieurs jours d’attente, le média Game Informer, qui a toujours couvert les sorties des Grand Theft Auto a eu lui aussi la chance d’apercevoir GTA 6 en avance et surtout de poser des questions aux développeurs du jeu.

Au travers d’un long article de 14 pages, que je vous invite à découvrir via leur application (le seul moyen d’y accéder gratuitement), vous pourrez découvrir leur expérience complète chez Rockstar. De notre côté, voici un résumé complet de ces nouvelles informations, ainsi que 12 images inédites.

Première grosse information et non des moindres, les tempêtes tropicales seront de la partie avec la possibilité de voir des ouragans en action. Malheureusement, nous ne savons pas à quelle fréquence ces événements vont se produire, et si ce sera scripté ou totalement aléatoire. En ce qui concerne la météo, de manière générale, cette dernière sera plus réaliste et surtout plus localisée.

Du côté de la faune et la flore, Grand Theft Auto VI vous proposera de découvrir pas moins de 170 animaux différents. Avec quelque 60 oiseaux et 30 mammifères terrestres. Ce n’est pas tout: un souci du détail tout particulier a été mis en place pour les animaux. Ces derniers auront différentes manières de se déplacer selon l’environnement et leurs sentiments. Les fourrures sont totalement simulées, ce qui veut dire que, par exemple, vous pourrez avoir des poils de chats sur vous à force de faire des câlins à votre animal préféré.

PNJs toujours plus réalistes

Le média GI mentionne encore: «Rockstar a créé les citoyens de Leonida avec un niveau de détail et de nuance sans précédent. Les PNJs varient désormais en taille et présentent différents types de corps. Ce avec des différences spécifiques au niveau de la musculature, de la prise de poids localisée au niveau de la poitrine, du ventre et, oui, des fesses… ».

Ce n’est pas la première fois que nous avons droit à des informations en lien avec les PNJs. Le studio a décidément voulu mettre un focus très important sur le sujet, histoire de rendre le monde encore plus organique.

Des activités en tout genre

Le studio Rockstar a également dévoilé un vaste éventail d’activités, dont voici un aperçu:

Base jump

Billiard

Gym

Kayak

Mini-golf

Plongée sous-marine

Courses de rue et tout terrain

Visite de zoo

Jet ski

La liste est certainement plus longue, mais les développeurs gardent quelques cartouches pour nous surprendre.

Carte deux fois plus grande



C’est une certitude, et c’est confirmé par Aaron Garbut: la carte de GTA 6 sera deux fois plus grande que celle de Grand Theft Auto V, tout en étant plus dense, plus détaillée et surtout, en offrant beaucoup plus d’intérieurs. La carte renferme d’ailleurs six principales régions:

Vice City

Leonida Keys

Grassrivers

Port Gellhorn

Ambrosia

Mount Kalaga, qui est un parc national

Bien évidemment, si la ville regorge de vie, vous pourrez foncer découvrir des marécages, des plages, rouler en VTT sur des tracés taillés pour la discipline, etc….

Jason et Lucia, amis ou amoureux?

S’il est difficile de savoir à quel point le lien entre Jason et Lucia peut être fort ou brisé, il sera apparemment possible d’en faire une amitié, si la romance ne vous intéresse pas. Attention, si un chemin ou l’autre ne donne pas spécialement de bonus, certaines parties du scénario vont changer. A ce propos, Rockstar conseille de rejouer plusieurs fois l’histoire du jeu.

Place aux nouvelles images!

rockstar games

rockstar games

rockstar games

rockstar games

rockstar games

rockstar games

rockstar games

rockstar games