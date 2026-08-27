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Netflix dévoile un aperçu de GTA 6: voici les images

La plateforme a diffusé en avant-première un long aperçu du jeu le plus attendu de l'année. Les images montrent le joueur incarner successivement les membres du duo, Jason et Lucia.

Plus de «Divertissement»

Le studio américain Rockstar Games a diffusé jeudi sur Netflix un long aperçu de Grand Theft Auto VI, jeu vidéo le plus attendu de l'année, reprenant la main sur sa communication après une semaine de fuites qui avaient déjà dévoilé des séquences inédites du titre.

La vidéo, d'un peu plus de 26 minutes, a été diffusée en avant-première sur la plateforme payante Netflix à 21H00, avant une mise en ligne gratuite prévue sur YouTube six heures après.

Promotion inhabituelle

Diffusée en anglais, la présentation s'ouvre sur un couple de malfrats, les protagonistes, surpris dans un laboratoire clandestin de drogue par une intervention policière qui tourne à la fusillade.

On vous montre: L'aperçu de GTA 6 diffusé sur Netflix. Image: GTA 6

Image: GTA 6

Le film enchaîne ensuite les séquences de jeu typiques de la saga: courses-poursuites, bagarres, virées dans un club de strip-tease ou à bord d'un yacht, dans une version fictive de Miami.

Les images montrent le joueur incarner successivement les membres de ce duo, Jason et Lucia, au cours d'une même scène d'action ou dans leur vie quotidienne à la maison. Le recours à un service de streaming pour lancer la promotion d'un jeu vidéo est inhabituel dans le secteur. Mais Rockstar et Netflix n'en sont pas à leur coup d'essai: la plateforme a proposé à ses abonnés, en 2024-2025, les versions mobiles de trois anciens épisodes de la saga.

Image: GTA 6

13 ans d'attente

Le studio avait promis un aperçu du jeu tel qu'il se présentera à sa sortie, contrairement aux séquences ayant fuité, tirées d'une version de développement. Rockstar Games s'était muré dans le silence depuis l'ouverture des précommandes fin juin, avant de sortir de sa réserve mercredi pour déplorer ces fuites.

«C'est un euphémisme de dire que les vidéos du jeu GTA VI qui ont fuité de cette façon ont dévasté nos équipes» Rockstar Games

Une série de clips postés en ligne depuis le 18 août, par le ou les auteurs cachés sous le pseudonyme Cyberleek et faisant la promotion d'une cryptomonnaie, avait révélé des séquences du titre. Take-Two, maison mère de Rockstar, a obtenu de la justice américaine le droit d'exiger de Microsoft et Discord des données pour tenter d'en identifier l'origine.

Prévu pour le 19 novembre, le sixième opus de cette saga phare est attendu par les joueurs du monde entier depuis plus de 13 ans et la sortie de GTA V, deuxième jeu le plus vendu de l'histoire de l'industrie.

Take-Two a qualifié le niveau de précommandes d'«exceptionnel» début août, sans communiquer le moindre chiffre. Sa sortie doit relancer un secteur à la peine, qui a perdu près de 10 000 emplois depuis janvier, selon le décompte de l'ASGC Games Industry Layoffs Tracker. (ag/afp)