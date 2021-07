Divertissement

Listicle

Un an de masque dans les transports: un an de photos improbables



Image: instagram

Un an de masque dans les transports: un an de photos improbables

Ça fait un an que le masque est obligatoire dans les bus, trains ou encore métros en Suisse. Pour l'occasion, on vous a déniché les masques les plus improbables vus dans les transports publics, ici et ailleurs.

Thug

instagram genevedamnx1000Message

Wouf!

instagram subwaycreatures

Okay girl

instagram subwaycreatures

On a dit un masque, pas un masque

Quel sot!

instagram subwaycreatures

Heisenberg qui va à son bureau pour cuisiner de la meth

instagram genevedamnx1000message

DIY

imgur

Quelqu'un vérifie s'il respire quand même?

imgur

Probablement le sien

instagram subwaycreatures

C'est mal élevé de regarder les gens aussi intensément dans les yeux

instagram subwaycreatures

Juste un catcheur mexicain qui fait semblant de lire

instagram subwaycreatures

Non monsieur, pas comme ça

instagram subwaycreatures

Pour rappel👇

Huhu!

instagram subwaycreatures

Tu veux ma photo?

instagram subwaycreatures

Il est en train de prendre contact avec le vaisseau spatial Prometheus

instagram subwaycreatures

Le genre de personnage que t'as pas envie de croiser à 3 heures du mat' dans une ruelle sombre

instagram subwaycreatures

Il est bien protégé, pourtant, personne n'a voulu s'asseoir à côté de lui

instagram subwaycreatures

Le Wall Street Journal protège-t-il mieux que le Herald Tribune?

instagram subwaycreatures

Le masque-bandeau, nouveau trend summer 2021

instagram genevedamnx1000Message

Si vous voulez faire partie de ces gens singuliers dans les transports publics, essayez ce masque👇

Vous préférez l'avion que le métro? Partez avec la watson airlines! Vidéo: watson

Et on termine avec Ueli Maurer, the new Bernie Sanders. 1 / 13 Ueli Maurer est un mème source: watson

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Match de FOOD spécial Suisse-Espagne: cervelas ou chorizo? Link zum Artikel «Le small talk avec ce mec que t'as pas vu depuis 10 ans, ça sert à rien» Link zum Artikel 23 fails pour se lever du bon pied Link zum Artikel Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire, mais qui est le plus cool? Link zum Artikel