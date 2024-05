On voit aussi les deux stormtroopers visiter les magasins de l'aéroport, poser pour des photos et voir leur vol pour la planète Tatooine s'afficher à l'écran. Eh oui, même les employés au service de l'Empire galactique ont besoin de vacances parfois.

Comme chaque année, le 4 mai est l'occasion pour les fans de célébrer Star Wars en ce jour qui leur est dédié. Bien que le premier épisode de la saga soit sorti le 25 mai 1977, le 4 mai a été le jour choisi en référence à la célèbre réplique prononcée par les Jedi: «May the Force be with you» (Que la Force soit avec toi) qui coïncide phonétiquement avec la date en anglais: «May the 4th».

Ces chaussures qu'on déteste tous sont de retour

Chers lecteurs, prenez une grande inspiration et préparez-vous à accueillir le retour improbable des chaussures les plus controversées de tous les temps: les ballerines.

Oui, vous avez bien lu. Ces petits chaussons plats qui rendent nos pieds puants (au point où on se demande vraiment si ça vaut la peine de les enlever) sont donc officiellement de retour. Et pour cause, vous avez été 40% de plus à rechercher les ballerines sur Google. Logique, me direz-vous, avec l'arrivée des beaux jours.