23 photos qui prouvent que l'union fait la force



On a tous besoin d'être seul parfois. Mais certaines activités deviennent plus sympas quand on les fait avec d'autres personnes. Parfois, ce sont des choses qu'on avait même pas envisagé de faire ensemble. A plusieurs, on est plus fort. Et tout devient plus amusant.

Ensemble pour des vacances scolaires plus longues. Image: imgur

Plus besoin d'être sur son téléphone pour passer le temps aux toilettes. Image: imgur

Ensemble, toutes les normes de sécurité peuvent être respectées. Image: imgur

Quand l'équipe prend une photo de groupe mais qu'il y a ce gars. 😂 Image: imgur

Combien de temps ces deux-là peuvent tenir? Image: imgur

Il faut vraiment faire confiance à l'autre. Mais seul, c'est impossible. Image: imgur

Collectivement, on partage le poids des soucis. Image: imgur

Ensemble, on trouve LA solution à tous les problèmes. Image: imgur

C'est ce qu'on entend par «on a révisé ensemble»? Image: imgur

Ce serait impossible seul. Image: imgur

Grandir et vieillir ensemble... Image: imgur

Idem pour ces hommes. Image: imgur

Et pour les animaux! Image: imgur

Ensemble, vous pouvez tout accomplir. Au sens propre du terme. Image: imgur

Dessiner des jolies choses sur la plage. Image: imgur

Ensemble, nous sommes plus forts. Du moins en théorie. Image: imgur

Il est impératif qu'ils restent immobiles. Image: imgur

Ensemble, on trouve toujours une solution. Peu importe à quoi ça ressemble. Image: imgur

Et cette idée? 😅 Simple et efficace, à condition de se relayer. Image: imgur

Parce qu'attendre le retour d'un être cher est plus agréable en groupe. Image: imgur

Le travail d'équipe est important. La confiance envers ses collègues aussi. Image: imgur

Pourquoi passer des heures à étudier quand c'est si facile? Image: imgur

Et pour finir, un GIF bonus:

Parce que nous prenons soin les uns des autres dans un groupe. True friendship

