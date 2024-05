«Le visage est différent»: Cette photo de Stromae fait parler

C'est la journée «Star Wars»! 19 mèmes pour la célébrer pleinement

Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai. Cela veut dire qu'on ne parlera (presque) que d'une chose: STAR WARS! STAR WARS! STAR WARS!

Aujourd'hui seulement, vous pouvez dire: «May the 4th be with you!» (réd: il s'agit d'un jeu de mot pour dire May the force be with you).