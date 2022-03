La météo foireuse du mois d'avril en photos

On le sait, chaque année, le temps en avril est extrêmement changeant. Soleil, pluie, vent et neige alternent plus souvent que les règles de Koh-Lanta.

On n'est pas les premiers à remarquer que le temps en avril est extrêmement changeant. L'humanité sait depuis longtemps que ce mois-ci soleil, pluie, vent et neige changent plus souvent que les règles de Koh-Lanta. Qui ne connaît pas ce dicton?

«En avril, ne te découvre pas d'un fil!»

Ce dicton nous agace et pourtant, chaque année, on se laisse surprendre par la météo d'avril.

Sans plus attendre, voici 19 photos qui résument parfaitement la situation actuelle.

Commençons avec cette tenue qui résume bien la situation. pinterest

Oh bah le barbecue est annulé...

Tout est dans le «lâcher prise». imgur

Habillons-nous chaudement - ou pas. imgur / watson

Nous à 14 heures imgur

Nous à 15 heures imgur

Quelques trucs qu'on aimerait faire ce mois mais qu'on peut pas😑 Image: imgflip / watson

avril.exe a cessé de fonctionner reddit

Après, on n'est pas toujours très cohérent non plus 😅 pinterest

Ceux qui sont déjà en mode short et qui ne checkent pas les prévisions... imgur

La question existentielle: je prends ma veste ce matin ou pas? imgur

Il en fait trop ou c'est les deux types en short qui abusent? imgur

C'est triste mais vrai 😥 imgflip / watson

Avril, allégorie pinterest

De «venez voir, il neiiiige» à «je vais mettre le feu à ce p*** d'univers». reddit

Quand on ne sait jamais comment il faut s'habiller. imgur

Bon, au moins, ça fait des supers photos de ciel #skyporn imgur

On peut voir ça comme une occasion de chiller sous une couverture 😌 imgur

