«Les Eurockéennes 2015, au sein d'un cadre lacustre des plus pittoresques. Une alerte orageuse majeure avait été émise pour la soirée, et, au moment où Sting montait sur scène, les nuages de tempête les plus sombres ont commencé à s'accumuler. Le vent s'est levé, les nuages ont vite progressé, et les premières gouttes de pluie ont fait leur apparition. Sting, percevant la situation, a entamé son morceau emblématique "Heavy Cloud No Rain". La foule a saisi l'instant, et des dizaines de milliers de personnes ont chanté à gorge déployée: "Heavy cloud but.. NO RAIN!!" Au cours de la chanson, la pluie a cessé et le vent s'est apaisé. Sting, en communion avec son public, a chassé la tempête. Frissons garantis.»

Un maître du vent.