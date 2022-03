Image: nWave Pictures Distribution

Stromae sera accompagné par son double numérique sur scène

L'artiste belge va se produire avec un nouveau partenaire: son avatar animé. Un personnage imaginé par deux studios d'animation, belge et français.

Il est l'heure du grand retour de Stromae, vendredi, avec son nouvel album Multitude, 10 ans après le carton Racine carrée.

Mais 2022, outre ce retour, la véritable trouvaille et star de la nouvelle tournée de Stromae, c'est un avatar animé créé spécialement pour ses clips et la scène. Une manière de s'effacer, lui qui s'est tenu éloigné du marasme du showbusiness.

Deux studios pour le double numérique de Stromae

L'avatar de Stromae est l'œuvre de deux studios d'animation, l'un français, Werlen Meyer, et l'autre belge, nWave. Comme nous l'apprend BFMTV, le studio français s'est occupé d'imaginer le personnage en 2D, avant de passer le relais au studio belge pour la modélisation en 3D.

Il a fallu trouver le bon look, s'entretenir avec Coralie Barbier, la femme de Stromae, et le frère, Luc, pour penser et dessiner les traits numériques de l'artiste belge. La version virtuelle est légèrement plus élastique et allongée que la version humaine. Vincent Philbert, qui était en charge du projet chez nWave.

Un Stromae virtuel prêt à enflammer les foules. Image: nWave Pictures Distribution

«Le but était de réussir à retranscrire le personnage de Paul, légèrement stylisé, sans aller dans l’extrême de l'ultra réalisme» Vincent Philbert à BFMTV

Mosaert, le label créatif de Stromae, avait donné pour consigne «d'éviter un aspect trop cartoon», souligne Yann Germain, le cofondateur du studio Werlen Meyer. Pour ce qui est des habits, tout est inspiré des tenues de scène, créée par Coralie Barbier, pour coller au maximum au personnage réel. L'artiste et son double ne doivent faire qu'un pendant les représentations.

Des chorégraphies travaillées en temps réel

Pour finir, Stromae s'est adonné à des séances de chorégraphie pour animer son avatar. Le travail a été fait avec la danseuse Marion Mottin, avec une animation dite key frame, ce qui veut dire image par image, avec des capteurs sur une vraie personne, que l'ordinateur enregistre et interprète. Et Philbert précise:

«Ils se sont donc filmés, l'un et l'autre, en habits de scène, avec les mouvements et chorégraphies de certaines chansons, pour ensuite devoir les recréer suivant le tempo de la chanson par nos animateurs, avec comme référent la danse en vidéo.»

Désormais, après tout ce boulot abattu, place à la surprise et au show!