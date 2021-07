Divertissement

Musique

Jul sort son documentaire "Rien sans rien" et des claquettes-chaussettes



JuL sort un docu et des claquettes-chaussettes

Tout ça dans un seul titre? Oui. On découvrira bientôt la vie du mec qui trafique beaucoup sa voix dans un docu, tout en portant des claquettes et des chaussettes JuL.

Le rappeur marseillais n'en finit plus d'émoustiller nos sens. Celui qui chante: «Pic et pic, alcool et drame, bourré, bourré, j'fume et j'plane. J'zone et j'zone, et j'check des fans, haine et peine sous les Ray-Ban» régale encore un peu plus les amateurs d'auto-tune. Après la sortie d'un énième (ok, 23e) album en juin dernier, voilà que JuL se raconte dans un documentaire.

Sur Instagram, une bande-annonce publiée le lundi 5 juillet nous met l'eau à la bouche. «JuL, c'est le sang de la veine, frérot», nous balance un fan dans cette vidéo teaser qui a amputé ma vie de 3min53.

Le docu «Rien sans rien» est réalisé par Leïla Sy, qui a collaboré notamment avec Kery James. On se réjouit de le découvrir sur Arte (ou ailleurs). Aucune date de sortie n'a encore été avancée, mais pour patienter, il est possible d'enfiler ses pieds dans du JuL. Des claquettes. DES CLAQUETTES. Pour parfaire ce charmant look de beauf de mec hype de Marseille, sur son e-shop, le rappeur propose aussi des chaussettes.

Ces jolies sandales de camping sont vendues pour la modique somme de 29,90 euros. Les chaussettes, elles, vous coûteront la bagatelle de 19,90 euros.

Il vous dirait sûrement un truc du genre: «claquettes-chaussettes sur le vieux port, c'est Marseille bébé.» (Au secours.)

N'hésitez pas à aller visiter Marseille avec la watson airlines, c'est une jolie ville, comme ne le laissent pas présager les clips de JuL.

Vidéo: watson

Un nain géant se balade jusqu'en France (mais il ne s'agit pas du rappeur marseillais).

1 / 8 Un nain géant se balade jusqu'en France source: sda / laurent gillieron

Plus d'articles sur le thème «Divertissement» Match de FOOD spécial Suisse-Espagne: cervelas ou chorizo? Link zum Artikel «Le small talk avec ce mec que t'as pas vu depuis 10 ans, ça sert à rien» Link zum Artikel 23 fails pour se lever du bon pied Link zum Artikel Sommer vs Tsitsipas: ils ont un point commun capillaire, mais qui est le plus cool? Link zum Artikel