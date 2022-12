10 fun facts sur «Maman j'ai raté l'avion» que vous ignorez peut-être

Maman j'ai raté l'avion fait partie de ces classiques de Noël. Le long-métrage regorge d'anecdotes. Voici 10 fun facts sur ce film iconique.

Maman j'ai raté l'avion (Home Alone, pour les bilingues) est l'un de ces films qu'on regarde religieusement pendant la période de Noël sans se lasser. Il passe chaque année à la télévision pendant les Fêtes, mais il est aussi disponible sur Disney Plus.

Si la plupart d'entre nous connaît les répliques par cœur, peu sont capables de ressortir les anecdotes de tournage. Voici 10 fun facts qui vous permettrons de briller pendant le visionnage de ce film culte.

Ce n'est pas de la vraie neige qui tombe sur la maison de Kevin, mais...

Budget serré oblige, les producteurs ne pouvaient pas se permettre de mettre de la neige partout. Pour certaines scènes, ce sont des flocons de pommes de terre qui tombent du ciel. Oh purée!

Certains effets spéciaux ont été réalisés par un geek dans un garage

En parlant de petit budget, Maman j’ai raté l’avion a été un carton dingue et pourtant, personne ne voulait investir dedans. Le budget était trop petit pour garantir des effets spéciaux un peu impressionnants, notamment quand les visages des membres de la famille de Kevin apparaissent derrière sa tête et que l'une de ses sœur lui dit: «tu fais partie de ce que les Français appellent: les incompétents.» Du coup, ils ont demandé à un certain Kevin Nordine de le faire pour pas cher. Il a réalisé ces effets spéciaux sur son ordi dans le sous-sol de la maison de sa mère.

La copine de Buzz est en fait un garçon

La copine de Buzz, dont Kevin regarde la photo dans sa boîte à malices, est en réalité un garçon. Le réalisateur Chris Columbus pensait que c’était la seule solution pour que la photo soit à la fois drôle et effrayante. Il a également jugé qu’il était impossible de faire poser une fille sans la marquer à vie.

Le film dans le film est un faux film

Les bribes du film Angels with Filthy Souls que Kevin regarde et qu'il utilise pour tromper les cambrioleurs ont été entièrement écrites par John Hughes, le producteur, jusqu'à la réplique «Keep the change, ya filthy animal.» L'acteur Ralph Foody a été choisi pour jouer le rôle de cette fausse star de l'écran des années 1940. «Aujourd'hui encore, les gens se laissent berner par la performance de Ralph, a expliqué le réalisateur Chris Columbus. Ils pensent que c'est un vieux film.»

La voiture n'avance pas, elle recule

Quand Kevin manque de se faire renverser par les Casseurs-Flotteurs, la scène a été tournée à l’envers, c'est-à-dire que la camionnette reculait au lieu d’avancer vers Macauley et la scène a été inversée au montage.

Cette scène n'est pas truquée

Daniel Stern, qui joue Marvin, l'un des Casseurs-Flotteurs, a accepté qu’on mette pour de vrai la tarentule sur son visage, mais pendant une prise seulement.

Cette scène a quand même dû lui faire mal

Marvin est pieds nus quand il entre par la fenêtre de la maison des McCallister. Il marche sur des décorations de Noël qui sont, en fait, du sucre soufflé.

Joe Pesci a évité Macaulay Culkin sur le plateau

L'acteur voulait apparemment s'assurer que Macaulay Culkin ait réellement peur de lui (et, par conséquent, de son personnage Harry).

Catherine O'Hara a dit certaines de ses répliques à une balle de tennis

L'actrice qui joue la mère de Kevin ne livrait pas toujours son dialogue à Macaulay en raison des restrictions sur les horaires de travail des enfants acteurs. «Nous tournions une scène avec l'un des enfants; puis, jusqu'à une heure du matin, nous tournions mes gros plans, se souvient-elle. Il y avait une balle de tennis sur un support, à la hauteur de la tête de l'enfant, et le superviseur du scénario lisait les répliques des enfants.»

La maison était habitée pendant le tournage

Les propriétaires de la célèbre maison de Winnetka dans l'Illinois, située à une trentaine de kilomètres de Chicago, y ont vécu pendant le tournage, bien que la production ait loué un appartement à Cynthia et John Abendshien pour ce qui devait être un tournage de quatre ou cinq semaines. Mais comme l'explique Cynthia, «selon le contrat, s'ils voulaient abattre un mur alors que nous n'étions pas à la maison, ils pouvaient le faire. On nous a donc dit qu'il était préférable que nous restions sur place.»

Bonus

Et si vous vous demandez combien coûte cette incroyable maison qui vous a fait rêver dans votre enfance, sachez qu'elle a été vendue en 2015 pour 1,585 million de dollars.

