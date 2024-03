Une star dévoile sa présence au Paléo Festival avant l'heure!

Un chanteur populaire français a fièrement annoncé son agenda estival chargé sur les réseaux sociaux. Parmi les nombreuses étapes européennes, on trouve le festival nyonnais, qui dévoilera pourtant son programme dans cinq jours.

D'ordinaire, les artistes qui fouleront la scène des festivals de l'été obéissent à une règle tacite presque aussi vieille que la musique: ne pas divulgâcher la programmation en bombant le torse devant ses fans. Jeudi, un artiste français majeur a joyeusement piétiné tout cela en dévoilant sa tournée estivale (très) chargée.

«C’est une chaude et grosse nouvelle: le crash cœur tour passera 22x en festivals cet été. Prends vite ta place car beaucoup d’entre eux sont déjà complets ❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥 Montréal, et la Réunion je vous vois👀»

Mais qui est donc cet artiste qui adore les emojis et va catapulter son Crash Coeur sur les scènes d'une bonne partie de la planète? Mmmh?

Eddy de Pretto, pardi!

Si on savait déjà que l'auteur des inoubliables Kid et Fête de trop va investir Festi'Neuch le 15 juin prochain, on apprend ce jeudi qu'il sera aussi... au Paléo Festival. Le mercredi 24 juillet, avant la Fête du Cognac et après les Francofolies de Spa, on peut même imaginer que le Brel de la nouvelle génération sera parachuté sur la Grande scène du célèbre raout nyonnais.

Alors qu'il vient d'expulser son troisième album en 2023 (oui, on parle de Crash Coeur, il faut suivre), Eddy de Pretto a coupé l'herbe sous le pied du Paléo, qui annoncera l'intégralité de son programme le 12 mars prochain, à 10 heures pétantes. Si le talentueux chanteur français n'est pas non plus les Rolling Stones, on peut largement imaginer que son arrivée à Nyon devrait ravir une bonne brouette de fans (qui n'auront peut-être pas le courage de se hisser jusqu'à la campagne neuchâteloise;)

(fv)