La Suisse se stabilise en haut du classement, après avoir connu une nette amélioration les précédentes années.

Passeport suisse 2025: trois pays ne sont plus accessibles sans visa

La Suisse se place parmi les premiers dans le classement des passeports les plus puissants établi par Henley & Partners, et ce, bien que trois pays supplémentaires exigent désormais un visa par rapport à 2024.

Toujours considéré comme l'un des plus puissants au monde, le passeport suisse permet la libre circulation de ses détenteurs dans 187 pays en 2025, contre 190 l'année dernière. Un score qui lui vaut la 5e place du classement, aux côtés de la Nouvelle-Zélande et de la Grèce.

Les pays qui nécessitent désormais un visa d'entrée pour les Suisses par rapport à l'année dernière sont: le Burkina Faso, la Mauritanie et le Pakistan.

Les différences notables du classement

S'appuyant sur les informations de l’Association internationale du transport aérien (IATA), l'indice octroyé à chaque passeport est mis à jour deux fois par année. La Suisse est ainsi en cinquième position pour la deuxième année consécutive, après avoir été 7e en 2023 et 6e en 2022.

Comme en 2024, c'est Singapour qui domine la liste, avec 193 destinations, suivi par le Japon et la Corée du Sud au second rang, tous deux avec 190 destinations.

Le Royaume-Uni a connu une chute, passant de la 4e place en 2024 avec 191 destinations à la 6e en 2025 avec 186. Autre recul marquant: celui des Etats-Unis, classés 7e en 2024 (188 destinations) à 10e cette année (182 destinations).

La France, quant à elle, reste dans le peloton de tête: classée première en 2024 avec 194 destinations, elle est désormais 3e avec 189.

Les pays qui requièrent un visa en 2025

Voici les destinations pour lesquelles un visa d'entrée est requis avec le passeport suisse, selon les données du classement 2025 du cabinet Henry & Partners:

L'Afghanistan

L'Algérie

L'Azerbaïdjan (e-visa disponible)

Le Bénin (e-visa disponible)

Le Bhoutan

Le Burkina Faso (e-visa disponible)

Le Cameroun (e-visa disponible)

La République centrafricaine

Le Tchad

La République du Congo

La République démocratique du Congo (e-visa disponible)

La Côte d'Ivoire

Cuba (e-visa disponible)

La Guinée équatoriale (e-visa disponible)

L'Erythrée

Le Gabon (e-visa disponible)

Le Ghana

La Guinée (e-visa disponible)

L'Inde (e-visa disponible)

Le Libéria (e-visa disponible)

La Libye

Le Mali

La Mauritanie (e-visa disponible)

Nauru

Le Niger

Le Nigeria (e-visa disponible)

La Corée du Nord

Le Pakistan (e-visa disponible)

La Papouasie-Nouvelle-Guinée (e-visa disponible)

La Russie (e-visa disponible)

La Sierra Leone (e-visa disponible)

Le Soudan du Sud

Le Soudan

La Syrie (e-visa disponible)

Le Togo (e-visa disponible)

Le Turkménistan

L'Ouganda (e-visa disponible)

Le Vietnam (e-visa disponible)

Le Yémen

