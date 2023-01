People

Le nom de son fils est si spécial qu'elle a dû expliquer comment le prononcer

Kylie Jenner et Travis Scott ont donné un prénom définitif à leur fils de 11 mois et il n'est tellement pas commun que la star de la famille Kardashian a dû expliquer comment le prononcer correctement.

Jusqu'à il y a peu, le fils de Kylie Jenner et Travis Scott s'appelait Wolf (loup, en français). Mais le couple qui s'est récemment séparé a changé d'avis. Désormais, leur fils de 11 mois n'aura plus un nom bizarre, il aura un nom encore plus bizarre. Il s'appelle désormais Aire.

La star du make-up a partagé plusieurs clichés de son bébé sur Instagram et si elle avait déjà posté des photos du petit être humain, elle n'avait encore jamais montré son visage.

Kylie Jenner avec son fils. Image: instagram kyliejenner

Ce week-end, la maman de 25 ans a surtout dissipé une certaine confusion sur la façon de prononcer le nom de son fils après que le célèbre compte de fan @kyliesnapchat ait posé la question: On dit «Air» ou «Airey»?

«AIR ❤️» a écrit Kylie Jenner en réponse au post de @kyliesnapchat.

«Je voulais juste partager son prénom parce que je continue à voir Wolf partout dans les médias» Kylie Jenner sur les réseaux sociaux.

Ok, donc c'est Aire, pas Wolf et ça se prononce comme «milliardaire». Copy that.

Interviewé par People, le père de Kylie Jenner, qui est devenue une femme, Caitlyn (72 ans), s'est dite ravie d'accueillir un nouveau membre dans leur famille et être prête à pouponner. «J'ai passé 34 ans à faire du covoiturage. J'ai changé 10 millions de couches au cours de ma vie. C'est tellement génial quand on a des petits-enfants, parce qu'il suffit de les prendre et de les rendre. Ils ont une couche sale, c'est la tienne» a plaisanté l'ex de Kris Jenner.

