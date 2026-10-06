Céline Dion enchaîne les séquences surréalistes après ses concerts

Céline Dion se lâche comme jamais
Arrivée à Paris le 28 août, Céline Dion s'est installée dans la capitale pour une résidence exceptionnelle de 26 dates à Paris La Défense Arena, s'étalant du 12 septembre 2026 au 29 mai 2027.
Dès le premier jour, une centaine d'admirateurs l'attendait devant son hôtel. Depuis, un véritable rituel s'est instauré: chaque soir, la chanteuse prend le temps d'échanger avec ceux qui patientent sur le trottoir parisien. Devant le Royal Monceau, l'ambiance est chaleureuse et les «Merci Céline!» ou «On t'aime Céline!» fusaient à chaque apparition.
Pour comprendre la portée de ces retrouvailles, il faut rembobiner. En 2022, l'artiste a révélé souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable qui l'empoisonnait depuis une vingtaine d'années sans être diagnostiquée. Contrainte d'annuler sa tournée, elle s'était retirée de la scène, laissant ses admirateurs sans nouvelles pendant de longues années.
Le soir de sa grande première, son retour était donc scruté de près: la question était de savoir si elle avait encore la capacité d'interpréter ses chansons au rythme exigeant de trois soirs par semaine.
Il s'y passe des choses au concert de Céline 👇
Elle a répondu à ce défi avec une énergie éclatante, non seulement sur scène mais aussi devant son hôtel où elle improvise de véritables mini-concerts. La chanteuse s'y laisse aller et cherche avant tout à s'amuser avec son public.
Ses réactions débordantes ont d'ailleurs vivement fait réagir les réseaux sociaux, certains internautes trouvant ses petites improvisations et ses danses – comme lorsqu'elle fait mine de boxer avec son garde du corps, saute sur le capot d'une voiture ou embrasse un pot de fleurs – franchement surréalistes:
Face à ces interrogations, la communauté de fans se montre totalement solidaire et soutient la star sans réserve, y voyant l'expression d'une liberté retrouvée après l'épreuve:
Les mini-concerts de Céline👇
(jc)