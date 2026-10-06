Céline Dion enchaîne les séquences surréalistes après ses concerts

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Céline Dion se lâche comme jamais

Paris, devant l’hôtel Royal Monceau. Des fans entonnent «Pour que tu m'aimes encore» avec Céline Dion, pieds nus sur le capot d’une voiture. Cette scène surréaliste n’est qu’un aperçu parmi tant d’autres des moments inoubliables (et parfois un peu étranges) que la chanteuse québécoise offre à ses admirateurs depuis le début de sa résidence parisienne.

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Arrivée à Paris le 28 août, Céline Dion s'est installée dans la capitale pour une résidence exceptionnelle de 26 dates à Paris La Défense Arena, s'étalant du 12 septembre 2026 au 29 mai 2027.

Dès le premier jour, une centaine d'admirateurs l'attendait devant son hôtel. Depuis, un véritable rituel s'est instauré: chaque soir, la chanteuse prend le temps d'échanger avec ceux qui patientent sur le trottoir parisien. Devant le Royal Monceau, l'ambiance est chaleureuse et les «Merci Céline!» ou «On t'aime Céline!» fusaient à chaque apparition.

Pour comprendre la portée de ces retrouvailles, il faut rembobiner. En 2022, l'artiste a révélé souffrir du syndrome de la personne raide, une maladie neurologique incurable qui l'empoisonnait depuis une vingtaine d'années sans être diagnostiquée. Contrainte d'annuler sa tournée, elle s'était retirée de la scène, laissant ses admirateurs sans nouvelles pendant de longues années.

Le soir de sa grande première, son retour était donc scruté de près: la question était de savoir si elle avait encore la capacité d'interpréter ses chansons au rythme exigeant de trois soirs par semaine.

Il s'y passe des choses au concert de Céline 👇

Elle a répondu à ce défi avec une énergie éclatante, non seulement sur scène mais aussi devant son hôtel où elle improvise de véritables mini-concerts. La chanteuse s'y laisse aller et cherche avant tout à s'amuser avec son public.

Ses réactions débordantes ont d'ailleurs vivement fait réagir les réseaux sociaux, certains internautes trouvant ses petites improvisations et ses danses – comme lorsqu'elle fait mine de boxer avec son garde du corps, saute sur le capot d'une voiture ou embrasse un pot de fleurs – franchement surréalistes:

«Elle est sous quel produit? Parce que, objectivement, c'est chelou» réaction aux vidéos sur X

«Attendez, ça veut dire qu'elle fait un show différent chaque soir devant son hôtel au lieu d'aller se coucher? 😂» réaction aux vidéos sur X

«Elle en fait trop franchement c'est pas naturel, ou alors elle n'est pas dans un état naturel» réaction aux vidéos sur X

Face à ces interrogations, la communauté de fans se montre totalement solidaire et soutient la star sans réserve, y voyant l'expression d'une liberté retrouvée après l'épreuve:

«Si j'avais souffert, comme elle, d'une maladie m'empêchant de bouger, de parler et de respirer correctement, j'aurais fait des saltos à la moindre occasion dès ma guérison!» un fan sur X

Les mini-concerts de Céline👇

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(jc)