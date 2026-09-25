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Une demande en mariage au concert de Céline Dion devient virale

Vidéo: watson

Cette demande en mariage était parfaitement chronométrée

Comme s'il n'y avait pas déjà suffisamment d'émotion dans l'air comme ça, depuis le grand retour de Céline Dion, deux spectateurs ont décidé d’en rajouter une couche avec une demande en mariage, mercredi soir à Paris. Et pas sur n’importe quelle chanson.
25.09.2026, 15:2725.09.2026, 15:27

Si vous cherchez encore l’endroit idéal pour faire votre demande en mariage, on a peut-être trouvé difficilement battable. Mercredi 23 septembre, Céline Dion donnait le cinquième concert de sa résidence parisienne à la Plenitude Arena de Nanterre. Dans les gradins, un couple venu de Finlande est toutefois parvenu à lui voler quelques secondes la vedette.

Alors que résonne The Power of Love (ok, niveau subtilité, on repassera), Seppä a demandé sa compagne, Johanna, en mariage. Lorsque la vidéo commence, la bague semble déjà avoir fait son petit effet: la jeune femme, en larmes, enlace son désormais fiancé sous les yeux des spectateurs autour d’eux.

Et oui, elle a dit oui.

La vidéo👇

Vidéo: watson

La scène a été immortalisée par une spectatrice installée non loin du couple, qui a ensuite publié les images sur TikTok. «Ils ont embelli ma soirée», écrit-elle, avant de lancer un appel aux internautes pour retrouver les deux amoureux et pouvoir leur transmettre la vidéo.

Des larmes et quelques fausses notes: Céline Dion a réussi son retour
Des larmes et quelques fausses notes: Céline Dion a réussi son retour

Mission largement accomplie: la séquence a circulé sur les réseaux sociaux jusqu’à parvenir à une spectatrice un peu particulière… Céline Dion elle-même. La Québécoise l’a repartagée en story sur son compte Instagram officiel.

Il faut dire que le choix de la bande-son était difficilement plus approprié. Sorti en 1993, The Power of Love est devenu l’un des morceaux emblématiques de Céline Dion et son premier numéro un aux Etats-Unis. Ceci dit, d'autres titres ont prouvé leur efficacité pour les demandes en mariage.

Le retour de Céline Dion déclenche une étrange frénésie marchande
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En 2016, lors d’un concert à Las Vegas, la chanteuse avait elle-même interrompu Because You Loved Me après avoir remarqué qu’un spectateur était sur le point de demander sa compagne en mariage. Après le «oui», elle avait félicité le couple avant de leur souhaiter de s’aimer aussi fort qu’elle avait aimé René Angélil, décédé quelques mois auparavant. (mbr)

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Céline Dion est une icône de la mode:

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Céline Dion assiste au gala du MET, le lundi 6 mai 2019, à New York.
source: ap invision / charles sykes
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