keystone & shutterstock

People

Spiderman ne revêtira pas le costume de James Bond

Après avoir dignement interprété le rôle de Spiderman, Tom Holland voulait devenir James Bond. Mais c’est raté.

Il nous a séduits (ou pas) dans Spiderman, on entend son nom partout, Tom Holland est l'acteur qui fait parler de lui ces derniers temps. Nouvelle information sur le Britannique de 25 ans: il aurait aimé se glisser dans le costume du plus célèbre des espions. Mais... il a été recalé. C'est ce qu'il a révélé dans une interview accordée au site Total Film.

Pourquoi a-t-il été refusé par les producteurs de la saga?

«Pendant le tournage de Spider Man: Far From Home, j'ai proposé l'idée d'un film sur la jeunesse de James Bond, sur les origines du personnage». Une proposition étrange dont Tom Holland dit lui-même qu’elle n'avait «aucun sens et ne fonctionnait pas». Il avoue:

«C'était un rêve de gosse et je ne pense pas que les ayants droit de James Bond étaient particulièrement intéressés»

Et Tom Holland avait raison. Barbara Broccoli et Michael Wilson ont décliné, sans surprise, cette proposition de l'acteur.

Pourtant en 1986... Peu après le renoncement de Roger Moore, un script racontant la jeunesse de James Bond avait été écrit. Mais, finalement, le producteur Cubby Broccoli avait renoncé à cette idée. Et c’est un épisode classique, «Tuer n’est pas jouer», qui avait été tourné avec Timothy Dalton pour la première fois dans le smoking de 007.

La conclusion? Elle est toute simple. L’actuel interprète de Spider-Man ne deviendra probablement pas le nouveau James Bond, à cause de cette proposition peu originale.

Tom Holland avait conquis les salles de cinéma 👇 Spider-Man fait péter le box-office et atteint le record de Star Wars

Quant à l’identité du nouvel acteur qui incarnera James Bond, elle devrait être dévoilée durant le second semestre de cette année.

Mais alors, Tom Holland, il va où?

Le projet n'a pas été vain, car ce refus a débouché sur un autre film, dont la sortie est prévue en 2022: «Uncharted».

«L'idée d'un film sur la jeunesse de James Bond a déclenché en moi l'idée de raconter les origines du personnage de Nathan Drake.» Tom Holland source: Total film

Retardée en raison de la pandémie de Covid-19, l'adaptation cinématographique du célèbre jeu vidéo sortira le 16 février. Le film raconte les aventures de Nathan Drake, chasseur de trésors qui prétend être un descendant du corsaire Francis Drake. Mark Wahlberg joue Victor Sullivan, son mentor. Antonio Banderas est aussi au casting. (jug)