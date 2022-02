People

25 ans après «Barbie Girl», voici à quoi ressemble Aqua

Le groupe danois de la fin des années 90 n'est pas mort. Même qu'ils font des concerts.

Le hit planétaire «Barbie Girl» du groupe danois Aqua est sorti en 1997. L'époque où on écoutait le single sur notre discman. L'époque où on allait à des boums, l'époque des Buffalo, des pinces à cheveux papillons et des vêtements Pimkie... Bref, l'ère du bon goût.

«Barbie Girl» a été un tel succès que même le fabricant de la poupée Barbie Mattel a essayé de poursuivre le groupe en justice, parce qu'ils n'aimaient pas que le caractère sexuel de la chanson soit associé au jouet.

Le groupe danois n'est pas mort. Il s'est reformé en 2016, perdant au passage le guitariste Claus Norreen, qui a décidé de vivre une vie normale, loin des projecteurs.

Le trio fait des tournées en rejouant ses tubes des années 1990 pour les fans nostalgiques.

Ils sont mieux comme ça que dans le clip. instagram aqua.dk

Récemment, la chanteuse Lene Nystrøm, (Barbie), René Dif (Ken) et Søren Rasted (le mec avec les pics dans les cheveux dans le clip) se sont retrouvés en studio pour enregistrer une émission avec la BBC.

La chanteuse a aujourd'hui 48 ans.

Au total, ils ont vendu 33 millions d'albums et de singles, ce qui en fait le groupe danois le plus populaire de tous les temps.

Eux, ils essaient de percer:

Vidéo: watson

Restons dans la nostalgie avec le casting de Harry Potter, 20 ans après: