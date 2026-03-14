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Une solution inattendue à la pénurie de logements en Suisse

Cet investisseur a une solution originale à la pénurie de logements.
A Baden aussi, c'est la pénurie. Voici le projet de cet investisseur pour y remédier. Image: Merel Tuk / Severin Bigler, montage watson

Ce Suisse a une solution inattendue à la pénurie de logements

A Baden, en Argovie, un investisseur veut transformer le toit d'un bâtiment commercial en quartier miniature de huit maisons modulaires. Un projet pilote qui pourrait ouvrir de nouvelles pistes pour limiter la pénurie de logements qui sévit en Suisse.
14.03.2026, 12:1314.03.2026, 13:32
Ilona Scherer / ch media

Comme partout en Suisse, les logements se font rares à Baden (AG), et les petits appartements sont particulièrement recherchés. Dans le même temps, de nombreuses toitures restent inexploitées.

C'est précisément là que s'inscrit un nouveau projet dans la ville: sur le toit plat de ce qu'on appelle la Fabrikpassage (un bâtiment commercial), dans la localité de Dättwil située au sud de la commune, l'investisseur badois Christoph Schoop envisage d'ériger huit «Wikkelhouses» en construction modulaire.

Le projet de Christoph Schoop entend réconcilier logement et zone commerciale.
Le projet de Christoph Schoop à Dättwil (AG) entend réconcilier logement et zone commerciale.Image: dr

Une solution originale à la pénurie de logements

Au rez-de-chaussée de ce bâtiment commercial se trouve notamment un supermarché Spar, un restaurant McDonald's ainsi qu'une succursale de la boulangerie Spitzbueb.

Le projet prévoit huit unités de 1,5 pièce d'une surface habitable de 30 à 35 mètres carrés chacune, pour une surface de plancher nette totale de 244,5 mètres carrés. Chaque maison disposera en outre de sa propre terrasse. L'accès à cette construction en toiture se fera par la cage d'escalier existante du bâtiment commercial ainsi que par un ascenseur.

L'idée d'aménager des logements sur le toit a émergé dans le cadre d'une rénovation prévue du bâtiment.

Christoph Schoop aime investir dans des projets immobiliers non conventionnels.
Christoph Schoop aime investir dans des projets immobiliers non conventionnels.Image: Severin Bigler

Une approche qui pourrait se démocratiser

Le projet est signé par le bureau Andreas Zehnder Architekten SIA AG de Dättwil. Plutôt qu'une solution d'attique linéaire, une disposition libre des maisons est prévue. En théorie, une implantation compacte permettrait d'accueillir dix unités ou plus. Le projet se limite toutefois délibérément à huit volumes, disposés en décalé sur le toit. Selon la description du projet, cette configuration renforce l'intimité et offre des vues plus dégagées.

Le maître d'ouvrage souhaite désormais savoir, dans le cadre d'une demande préalable juridiquement contraignante adressée à la ville de Baden, si cette installation est susceptible d'être autorisée au regard du droit de la construction.

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Les documents sont actuellement accessibles au public à la mairie de Baden. Christoph Schoop estime que les chances sont bonnes, car, selon la loi sur la construction de Baden, jusqu'à 15% de la surface utile de la zone industrielle peut être utilisée à des fins résidentielles. La statique du bâtiment permet également cette utilisation supplémentaire.

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L'implantation des Wikkelhouses sur le toit de la Fabrikpassage est ici matérialisée par des gabarits de chantier.Image: Ilona Scherer

Des maisonnettes produites localement

Les Wikkelhouses sont fabriquées dans l'usine de Christoph Schoop. Le concept est à l'origine néerlandais, mais a été adapté aux normes suisses. Les unités disposent d'une hauteur sous plafond allant jusqu'à 3,5 mètres et sont entièrement équipées d'une cuisine, d'une salle de bain et d'autres modules que l'on peut sélectionner sur leur site internet.

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Les constructions sont composées majoritairement de bois suisse et bénéficient d'une isolation renforcée. Le prix départ est d'environ 200 000 francs d'usine, auxquels s'ajoutent le transport et le montage sur place.

Christoph Schoop est convaincu de répondre ainsi à un besoin croissant. Les petits logements sont particulièrement demandés, que ce soit par des célibataires, des couples ou des personnes de tout âge souhaitant vivre de manière sobre.

Des maisons modulaires devraient également voir le jour à Villnachern (AG). Ces constructions en bois peuvent accueillir jusqu&#039;à quatre personnes.
Des maisons modulaires de ce type devraient également voir le jour à Villnachern (AG). Ces constructions en bois peuvent accueillir jusqu'à quatre personnes.Image: Merel Tuk

Tester sur une génération

«Nos maisons sont conçues de manière modulaire et économe en ressources», explique Christoph Schoop. Au lieu de fondations massives en béton, des fondations vissées qui ne nécessitent pas de grands terrassements et peuvent être retirées ultérieurement sont utilisées.

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Derrière cela se trouve une vision à l'échelle d'une génération, comme le dit Christoph Schoop:

«Nous voulons créer une solution pour 20 à 30 ans, puis vérifier si le concept a fait ses preuves»

Si l'usage venait à changer ou si le site devait être développé autrement, les maisons pourraient être démontées sans laisser de traces importantes. Schoop conclut:

«Nous ne nous fermons aucune porte pour l'avenir»

Il existe déjà une liste d'attente; les personnes intéressées peuvent contacter la Tinoph AG. Si la décision de la ville de Baden est positive, la rénovation du bâtiment commercial devrait commencer encore cette année. Le montage des Wikkelhouses sur le toit serait alors prévu pour le printemps 2027.

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