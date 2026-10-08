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Ce fan de Michael Jackson transforme sa maison pour Halloween

Vidéo: watson

Vous n'avez jamais vu une déco d'Halloween comme celle-ci

Chaque année, Halloween est l'occasion pour les Américains de sortir leurs costumes les plus effrayants (ou les plus fun), mais aussi leurs plus belles décorations. Et dans ce registre, un fan se surpasse chaque automne pour son idole.
08.10.2026, 21:0008.10.2026, 21:00

A Saint John, petite ville de l'Indiana (Etats-Unis), ce fan de Michael Jackson profite de la période d'Halloween pour rendre hommage au chanteur de façon originale.

Dès le mois d'octobre, il transforme sa maison en véritable temple dédié au roi de la pop. Au programme: des décorations et des visuels inspirés de ses looks les plus mythiques et, bien sûr, de la grande époque de Thriller.

Le blouson mythique du tube Beat it.
Le blouson mythique du tube Beat it.

Fête des monstres oblige, cela donne un joyeux mélange entre l'ambiance flippante d'Halloween et un clin d'œil à la musique, au style et à l'héritage visuel inoubliable de la star.

Car Thriller est devenu un incontournable de la période: le court métrage révolutionnaire, sa chorégraphie culte et la fameuse veste rouge de Michael continuent de faire des émules, plus de quarante ans après sa sortie. Tout comme la veste rouge de Beat It, également devenue l'une des pièces les plus reconnaissables de sa garde-robe.

Michael Jackson où ne l'attend pas 👇

La police ne s'y attendait pas
La police ne s'y attendait pas
Les pantalons dorés de Michael Jackson, symbole de sa garde-robe de scène lors du HIStory World Tour (1996-1997)
Les pantalons dorés de Michael Jackson, symbole de sa garde-robe de scène lors du HIStory World Tour (1996-1997).

Outre les squelettes, il aurait tout aussi bien pu ajouter des loups-garous et des zombies. Mais cette déco est surtout une façon sympa de garder vivant le souvenir de l'artiste, tout en partageant sa passion avec le voisinage et les enfants qui n'auront pas connu les succès musicaux de MJ.

Chemise blanche, pantalon noir: le look épuré de MJ pour Black or White.
Chemise blanche, pantalon noir: le look épuré de MJ pour Black or White.

Résultat: chaque année, la maison attire les curieux et les fans de passage, et prouve que les looks de MJ n'ont pas pris une ride. A en juger par le succès de l'installation, le roi de la pop n'a pas fini de hanter Halloween!

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(jc)

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