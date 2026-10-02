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France: il imite Michael Jackson devant la police en plein blocus

Vidéo: watson

La police ne s'y attendait pas

Alors que les manifestations et les blocages des lycées se poursuivent en France, un étudiant a dansé façon Michael Jackson face aux forces de l'ordre à Bussy-Saint-Georges, en banlieue parisienne.
02.10.2026, 12:3902.10.2026, 12:40

En France, les lycéens bloquent depuis une semaine l'entrée de leurs établissements. Le mouvement est parti d'un lycée de Créteil, près de Paris, avant de gagner des centaines d'écoles, surtout en banlieue. Les élèves dénoncent un manque de moyens, des enseignants non remplacés et des classes surchargées.

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Après une première journée de mobilisation nationale mardi 29 septembre, la situation a dégénéré jeudi 1er octobre. Selon la police, 169 blocages ont eu lieu devant des lycées.

Dans plusieurs villes, des poubelles ont été incendiées, des projectiles lancés, et la police a dû se résoudre à tirer des gaz lacrymogènes. A Nantes, un incendie a touché le hall d'un lycée. Des pompiers ont également été la cible d'attaques.

C'est dans ce climat extrêmement tendu qu'à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne, est de Paris), un lycéen a reproduit quelques pas de danse de Michael Jackson devant les policiers. Les images, tournées jeudi 1er octobre, ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

La vidéo 👇

Vidéo: watson

Pour en revenir à la situation globale qui secoue la France, le premier ministre, Sébastien Lecornu, a réuni une cellule de crise. La police des polices a ouvert trois enquêtes après des blessures de lycéens.

Vendredi 2 octobre, le ministre de l'éducation, Edouard Geffray, a fait état, sur BFMTV, de 65 membres du personnel des écoles blessés, dont 40 proviseurs. Le ministre de la justice, Gérald Darmanin, a quant à lui évoqué, sur RTL, environ 2000 gardes à vue, dont 90% de mineurs, et demandé que les parents paient les réparations.

De nouveaux débordements sont anticipés ce week-end et mardi 6 octobre, nouvelle journée de mobilisation nationale. (ysc)

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Le ministre français de la justice, Gérald Darmanin.Image: Imago
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