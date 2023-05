Chat alors! Il y avait plein de chats sur le tapis rouge du Met à New York. instagram

La plus chic, la plus chiante, la plus WTF: voici les tenues des stars au Met Gala

Hier soir, c'était l'événement mode de l'année à New York. Le thème du Met Gala était Karl Lagerfeld et voici comment il a été interprété par les stars.

Le Met Gala, c'est ce moment mode où l'on peut se permettre toutes les excentricités du moment que ça a été fait par un grand couturier (sinon, ça s'appelle les MTV Music Awards). Cette année, honneur à feu Karl Lagerfeld. Résultat: une majorité de looks en noir et blanc et trois chats se sont concurrencés sur le tapis rouge.

Voici, par catégorie, tous les looks des stars:

Les plus WTF

Eux, ils se sont dits: comment ne pas faire comme tout le monde? Les trois stars ci-dessous ont pris le thème Karl Lagerfeld un peu trop intensément. Elles se sont métamorphosées en chat, référence à Choupette, la chatte héritière du couturier qu'on pensait voir sur le red carpet et qui a finalement préféré restée dans sa chambre d'hôtel, au calme.

Jared Leto

Contre toute attente, ceci n'est pas la mascotte d'une équipe de foot de seconde ligue. instagram

Lil Nas X

Hunger Games vibe. instagram

Il fallait aussi qu'on vous montre cette photo qui fait le tour d'internet👇.

C'est donc ça le Metavers?

Doja Cat

Prête pour jouer dans Cats, la comédie musicale que personne n'a vu. instagram

Ceux qui prennent beaucoup trop de place

Dans la catégorie: «j'étale ma traîne sur le tapis rouge pour montrer que j'existe», peu de stars cette année.

Rihanna

A la question «Comment vous sentez-vous ce soir?» du journaliste de Variety, la chanteuse a répondu «Expensive!». D'accord. instagram

Jeremy Pope

Attends, laisse-moi deviner... le thème, c'était... Karl Lagarfeld! instagram

Les plus cool

Pedro Pascal

Daddy est tellement content d'être là et on est tellement content pour lui. instagram

Aubrey Plaza

Ceci est une capture d'écran d'une vidéo. On ne sait pas pourquoi l'actrice fait des doigts d'honneur, mais bizarrement, parce que c'est elle, ça passe. instagram

Taika Waititi

Le réalisateur de Thor était juste parfait. instagram

Gigi Hadid

Valeur sûre. instagram

Les plus chics

Pete Davidson et Michelle Yeoh

Un duo improbable. On n'a pas trouvé de photo de Michelle Yeoh seule, mais c'est surtout elle la plus chic. Image: instagram

Anne Hataway

Anne, veux-tu être notre meilleure amie? instagram

Karlie Kloss

Le top model a laissé apparaître son baby bump. Image: instagram

Les moins chics

Le clan Kardashian

C'est quelle maison de couture? Fashion Nova? instagram

Ice Spice

Serena Williams

La tulle, c'est toujours bancal. instagram

Amanda Seyfried

L'actrice a confondu le Met Gala avec le championnat du monde de majorettes. instagram

Les plus chiants

Le Met Gala, c'est un moment artistique, un moment d'expression. Mais certaines stars préfèrent la jouer low profile.

Stephanie Hsu

Je baille. instagram

Lily Collins

Avoir «Karl» écrit sur sa robe, c'est comme avoir «Love» écrit sur ses coussins de canapé. instagram

Billie Eilish

Cette tenue fait l'effet d'un soufflé qui est retombé. Image: instagram

Suki Waterhouse

Son expression faciale est aussi ennuyeuse que sa robe. instagram

Les hors thème

Pour rappel, Karl Lagerfeld avait dit un jour: «Voyez la vie en rose, mais n’en portez pas!» Il disait détester cette couleur même si ça ne l'a pas empêché de mettre du rose dans plusieurs de ses collections.

Viola Davis

Oui, c'est très rose et très Moulin Rouge vibe. Image: AP Invision

Quannah Chasinghorse

On dirait une princesse Disney après être passée dans le parc d'attractions de Banksy. Image: AP

Selon vous, quel est le meilleur et le pire look? Rendez-vous dans les commentaires!

