On veut faire la fête avec Anne Hathaway!

L'actrice a été filmée à l'after-party du défilé Valentino à la Fashion Week de Paris. On la voit danser et chanter sur Lady Marmalade et désormais, on ne veut plus jamais danser sans elle.

La Fashion Week Haute Couture? On s'en fout. Ce qui compte lors de la semaine de la mode, c'est les soirées après les défilés, là où les stars se lâchent, comme à l'after-party Valentino.

Anne Hathaway était sage comme une image au premier rang du show de la maison de couture qui a eu lieu le 26 janvier à Paris, mais on l'a aussi vue à la petite sauterie organisée après le défilé. Une vidéo d'elle tourne notamment sur TikTok où on la voit en train de se déhancher et de chanter les paroles de la chanson disco Lady Marmalade.

Vidéo: watson

La vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Ça n'a rien d'étonnant. Les mouvements de danse d'Anne Hathaway sont juste parfaits. On la regarde danser et on se dit: mon objectif de vie, c'est être cette Anne Hathaway libérée. Son énergie est parfaite. On n'a plus envie de passer une seule soirée sans elle.

Kylie Minogue s'est aussi bien amusée à l'after-party Valentino. On a la monstre FOMO de pas avoir été invitée à cette fête. On se demande même si on arrivera à nouveau à passer une bonne soirée après avoir vu ces vidéos.

