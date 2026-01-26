pluie modérée
Shein ou Primark à Genève? Le patron de Balexert répond

Inditex, propriétaire de la marque Zara, a vu ses profits s&#039;envoler de 40% et atteindre un niveau record au premier semestre. (archives)
Balexert peut déjà compter sur la présence de Zara pour attirer les clients.Keystone

Balexert a refusé un Primark à Genève

Un Primark ou un magasin Shein à Genève? Le patron de Balexert se confie sur les projets du centre commercial.
26.01.2026, 10:2826.01.2026, 11:57

Alors que les commerces des centres-villes tirent la langue et que les annonces de fermetures s'enchainent, Balexert, le plus grand centre commercial de Suisse romande, s'en tire bien: il observe une augmentation du chiffre d'affaires et du nombre de visiteurs en 2025.

Au quotidien Tribune de Genève, le patron du centre genevois a confié ses craintes et ses projets. Notamment le développement futur de l'offre, car «les centres commerciaux vont de plus en plus devenir des lieux de vie et de loisirs, et moins des lieux d’achats de produits», dit Ivan Haralambof, directeur général.

Balexert verra ainsi la rénovation du multiplex des cinémas Pathé. Mais c'est surtout la diversité des enseignes qui sera «le véritable pilier du succès des centres commerciaux de demain».

Ces grands magasins romands sont à vendre

Et si tous les locaux sont actuellement loués, Balexert veut repenser l'équilibre des magasins en mettant l'accent sur les «enseignes dédiées aux divertissements, aux loisirs et à la restauration». Ivan Haralambof précise:

«Les domaines de la santé, du bien-être et de la beauté occuperont également une place de plus en plus significative.»
Ivan Haralambof à la Tribune de Genève

Néanmoins, le centre-commercial compte massivement sur la présence de quelques gros acteurs qui drainent les foules, selon les dires du directeur. Dans l'ordre: Migros, Denner, Zara, C&A, Pathé et le magasin Fnac.

De grosses enseignes donc, notamment de Fast Fashion. Car si ces magasins sont souvent décriés, on ne peut nier qu'ils permettent de faire venir le client en masse et Balexert en est conscient. Alors pourrait-il faire venir le géant chinois Shein, comme l'a tenté le BHV à Paris?

«C’est non! Ce type de commerces n’est pas en adéquation avec les standards de qualité de Balexert. Certes, cela pourrait générer davantage de trafic de clientèle, mais au risque de tirer qualitativement le centre vers le bas. Or, nous voulons offrir à nos visiteurs et clients des enseignes de qualité.»
Ivan Haralambof à la Tribune de Genève
J’ai visité la boutique Shein à Paris et il y a une surprise

Et si c'est un non clair pour l'implantation d'un magasin Shein, Balexert a également «refusé l'offre» d'un Primark dans ses murs, «pour les mêmes raisons», insiste Ivan Haralambof à la Tribune de Genève. (hun)

