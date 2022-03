Pamela Anderson aura droit, elle aussi, à son documentaire sur Netflix

D'après les révélations faites par Netflix dans leur communiqué , la plateforme promet que «les téléspectateurs auront accès à des images d'archives inédites et à des journaux personnels qui leur permettront de découvrir son expérience à Hollywood et au-delà - avec ses propres mots cette fois». Mais pour l'heure, aucune date n'a été annoncée. (sia)

La plateforme de streaming prépare un documentaire sur Pamela Anderson. L'ancienne actrice et militante pour la cause animale promet un documentaire véridique et inédit.

«C'est l'anni de watson? Le média fuchsia et bizarre, là?»

Marie-Adèle Copin aime critiquer le monde qui l'entoure. Même le média pour lequel elle travaille. Même quand celui-ci fête son premier anniversaire!

Bon anniversaire! Cette semaine, watson, le média fuchsia (et non pas le chien qui s'appelle Watson et qui a gagné le Puppy Bowl), souffle sa première bougie en Suisse romande. «Un an à lire les articles sur les islamo-gauchistes de mon collègue, et j'ai toujours pas compris», comme le souligne notre râleuse de service.