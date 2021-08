Divertissement

Le nouvel album de Billie Eilish divise les fans



Le nouvel album de Billie Eilish, on aime ou on déteste

La star vient de sortir son deuxième opus. On a fait un tour des réactions des Eyelashes, nickname donné à ses fans et c’est soit tout blanc, soit tout noir.

Il était attendu. Presque trop? Après un succès phénoménal pour son premier album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? (oui, c’est un très long titre), son public semblait impatient de découvrir son nouveau projet.

L’album Happier Than Ever de Billie Eilish est sorti vendredi 30 juillet. S’il a été bien reçu par la presse spécialisée et les critiques, nous, on s’est plutôt intéressé aux réactions de ses fans. Il y a carrément deux clans, ceux qui adorent et ceux qui détestent. La demi-mesure n’existe pas. Pourquoi? Parce que l'artiste de 19 ans a changé de style. Fini le fluo, les habits larges et la dark attitude.

C’est une nouvelle Billie qui naît sous nos yeux. Nouveau look, nouvelle coupe, nouvelle esthétique. Une ère qui transpire une certaine douceur.

Sur les réseaux, il y a les fans hardcore

what it was like listening to #HappierThanEver pic.twitter.com/Qa9TBSfp4V — nala’s self love era (@imjjustamirror) July 30, 2021

On espère qu’ils vont s’en remettre #HappierThanEver



all Billie fans rn: pic.twitter.com/7cUxFkkXBO — Beliche 🅴🕊️🇧🇷 VAI BRASIL (@wanhedaa) July 30, 2021

Ceux qui ont été touché en plein cœur par les paroles. Leur âme en a pris un coup billie eilish did it again #HappierThanEver pic.twitter.com/I2rarT9jLY — pia 🧣 (@pialovestaylor) July 30, 2021

Certains se sont lancés dans un roman pour étaler leur science. On vous laisse lire, on a la flemme de traduire Hi friends I wrote a quick summary review and a track-by-track reaction of Billie Eilish’s new album. Enjoy💜



My top 5 (in no order) are Getting Older, Oxytocin, Halley’s Comet, NDA, & Happier Than Ever pic.twitter.com/VG4CSC9Uoz — Ruairí Egan☀️ (@leimthart) July 31, 2021

Cette tiktokeuse n'était pas prête

En parcourant rapidement les 6000 commentaires (oui, oui j’ai pratiquement tout lu), les gens ont l’air d’être d’accord: c’est un chef-d’œuvre.

Le drop du single est une pépite (c’est pas objectif mais c’est vrai) Ma réaction au milieu de Happier Than Ever (vraiment PLUS DE RESPIRATION) #HappierThanEver pic.twitter.com/2eoyTjxJl5 — Kazumi (@beilishvibe) July 30, 2021

Et les rageux, ils en pensent quoi?

Pas content!

thanks for the stream tho:**** pic.twitter.com/yjtTRzA4Eh — jana (@Iyingtoya) July 31, 2021

Cette dernière dit avoir perdu 56 minutes de son existence en écoutant l’album. Eh oui, nous sommes tous mortels, chaque seconde compte.

Pas content du tout!

Et puis il y a les sceptiques

Eux, ils n’aimeront jamais Billie. Ils ne prennent même pas le temps d'essayer d'apprécier, c'est un peu les méchants. not a fan of billie’s previous work so i’ve prematurely and immaturely decided i don’t like or need to listen to happier than ever pic.twitter.com/BcmirTTqP2 — gutter baby (@sewerhag) July 30, 2021

C'est dur de ne pas avoir de goût... J’ai essayé l’album de billy eilish j’ai l’impression qu’ils se ressemblent tous c’est un peu chiant



J’aime juste Male fantasy et happier than ever, le reste j’arrive pas je zappe avant 1 minute — Lilas (@lhlhtr) July 31, 2021

