Bilan des dégâts dus aux intempéries

Les fortes chutes de neige du 17 avril ont durement touché les forêts valaisannes, comme l'indique le Canton dans un communiqué du 17 juin. Le Service des forêts, de la nature et du paysage (SFFNP) estime que 140 000 m3 de bois en a fait les frais.



Les travaux de nettoyage sont toujours en cours. Il faut retirer les arbres et les branches qui ont obstrué les cours d'eau afin d'éviter tout risque de congestion en cas de crue. Afin d'accélérer le déblaiement des chemins, des alpages et des forêts et de répondre aux demandes du Parlement, l'Etat du Valais réfléchit actuellement à un moyen de financer ces interventions.