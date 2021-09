Divertissement

Trend réseaux: mettre son smartphone dans la bouche pour faire un son



Mettre son phone dans la bouche? Vous allez vous surprendre à le faire

Un jeu tourne en ce moment sur les réseaux. Il consiste à mettre dans sa bouche le haut-parleur de son smartphone (oui) et à se la jouer pendant 30 secondes comme Eiffel 65 ou Daft Punk. Bête, chronophage, mais addictif.

On vous conseille de nettoyer votre téléphone avant de faire cette opération. C'est franchement limite côté hygiène. Après, suivez les instructions du canard👇.

Oui, quand on ouvre et quand on ferme la bouche autour du haut-parleur, on se prend pour Eiffel 65 ou les Daft Punk. D'ailleurs, c'est sûrement comme ça que les deux musiciens casqués créaient leurs chansons (un mythe se brise). Les puristes me soufflent dans l'oreillette qu'on appelle ça une talkbox, un genre de boîtier avec un tuyau qui permet à un musicien d'affecter le son de son instrument et de le transformer en mots, créant ainsi le son magique d'un synthétiseur chantant.

Le jeu «put the speaker on your mouth and open and close your mouth» n'est pas nouveau et n'a bizarrement pas de hashtag plus court. D'après internet, il existe depuis l'été 2020, mais il a refait surface ce week-end sur Instagram.

Je sais ce que vous vous dites: vous n'allez pas faire un truc aussi con. Ne vous surestimez pas, car vous risquez de craquer. Vous allez tester ce truc à un moment ou à un autre de la journée et vous allez vous détester de le faire. Vous allez même faire une démonstration à votre pote, à votre collègue, à votre conjoint qui vous regardera médusé, avant de vous demander pourquoi vous sucez votre smartphone.

Si ça peut vous rassurer, on est déjà trois à l'avoir fait chez watson.

Et sinon, on en pense quoi des bobos qui mettent du quinoa dans des bocaux?

Les grands-parents: ce qu'ils disent vs ce qu'ils pensent vraiment

