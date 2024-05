Certaines célébrités comme Kendall Jenner sont de véritables fans de voiture. Le mannequin a une impressionnante collection, notamment de vieux modèles américains et elle sait conduire en manuelle, ce qui est rare aux Etats-Unis. Elle est aussi égérie de la marque Tommy Hilfiger et Tommy Hilfiger a un partenariat depuis 2018 avec Mercedes AMG F1. L'un dans l'autre, ça donne des rencontres entre Kendall Jenner et Lewis Hamilton, ce dernier lui a d'ailleurs offert un tour de piste qui l'a laissée sans voix.

C'est la journée «Star Wars»! 19 mèmes pour la célébrer pleinement

Aujourd'hui, nous sommes le 4 mai. Cela veut dire qu'on ne parlera (presque) que d'une chose: STAR WARS! STAR WARS! STAR WARS!

Aujourd'hui seulement, vous pouvez dire: «May the 4th be with you!» (réd: il s'agit d'un jeu de mot pour dire May the force be with you).