Le «Croissant Gourmand XXL» de Philippe Conticini pèse environ 900 grammes et est vendu 35 euros à Paris. La pâtisserie le présente comme l’un de ses best-sellers popularisés par TikTok. image: instagram @philippe_conticini

Le croissant géant obsède

D'Instagram aux boulangeries connectées, il est partout: depuis quelques années, le croissant XXL s’est taillé une (large) place de choix non seulement sur la table du brunch, mais surtout comme phénomène durable sur les réseaux sociaux. La hype est loin de s'essouffler.

Plus de «Divertissement»

Cette semaine, un autre média américain se prenait brutalement de passion pour une «spécialité» française. Dans une chronique pétrie d'émotion, Air Mail découvrait le redoutable «Croissant XXL» de Philippe Conticini, un monstre de quelque 900 grammes et d'une modique somme de 35 euros - qui, selon le célèbre et malicieux pâtissier français, peut convenir à «dix personnes... ou suffire à un seul amateur de croissants».



«74 euros plus tard [35 euros pour le croissant, 39 pour le pain au chocolat], je peine à les transporter dans deux sacs en papier blanc, et je prie pour les ramener intacts chez mon ami Guillaume afin qu'il puisse les goûter» Air Mail, dans sa chronique émue dédiée au croissant géant de Philippe Conticini

Très intrigué, Air Mail a naturellement dégainé le mètre pour mesurer cette viennoiserie sous stéroïdes: l’un des spécimens de Philippe Conticini mesurerait ainsi environ 50 centimètres de long pour 42 de large. Sa déclinaison géante du pain au chocolat atteint, elle, 44 centimètres sur 42. Selon le média, une quarantaine de ces deux viennoiseries hors normes seraient vendues chaque semaine dans le point de vente parisien visité.

Une tendance taillée pour TikTok

Et leur terrain de jeu naturel se trouve évidemment sur les réseaux sociaux, où les clients se filment notamment en train de tremper leur croissant disproportionné dans une tasse de café ridiculement petite.

image: instagram @philippe_conticini

Le phénomène avait déjà attiré l’attention de la presse britannique en 2024. The Independent relevait alors que Philippe Conticini avait contribué à populariser cette course au gigantisme, rapidement suivie par d’autres pâtissiers français. Christophe Michalak avait notamment dégainé son pain aux raisins de 350 grammes, tandis que Yannick Delpech proposait une «chocolatine XXL».

La tendance a depuis largement dépassé Paris. Des croissants géants ont notamment fait parler d’eux à Montréal et Houston. En Suisse, dans le canton de Vaud, l'artisan-confiseur Christian Boillat propose sa propre version du croissant au chocolat géant, dont les dimensions avoisinent celle d'un pain d'une demi-livre.

watson l'a goûté et l'a approuvé. image: watson

Pourquoi infliger une telle poussée de croissance à une viennoiserie qui se débrouillait si bien depuis plusieurs siècles? La réponse tient en partie dans nos téléphones. A l’heure où les pâtisseries doivent se distinguer dans un flux infini d’images, être délicieux ne suffit plus toujours. Il faut aussi provoquer, idéalement, un trend TikTok et une file d’attente.

Tous les pâtissiers ne sont toutefois pas prêts à faire subir une crise de foi et de croissance à ce noble condensé de beurre et de farine. Interrogé par Air Mail, si le Parisien Sébastien Gaudard, situé dans le 9e arrondissement, ne condamne pas le phénomène tant que le produit est bien réalisé, il préfère s'en tenir aux formats classiques.

Une bonne nouvelle pour les puristes: en 2026, il est donc toujours légal de manger un croissant qui tient dans une main sans le filmer.



Pour rester dans la hype: une boulangerie fait le buzz avec un croissant «aux poils pubiens» Vidéo: watson