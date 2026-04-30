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Ce tiramisu monstrueux est entré dans l'histoire

Plus de cent pâtissiers ont confectionné un dessert monumental de 440,6 mètres à la Chelsea Old Town Hall, pulvérisant l’ancien record milanais au terme de deux jours de préparation intense.

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C’est une prouesse culinaire qui donne le vertige: un ruban de crème et de biscuits s'étirant sur exactement 440,6 mètres.

Ce dimanche, plus de cent pâtissiers italiens ont uni leurs talents pour inscrire une nouvelle page dans le livre Guinness des records en confectionnant le plus long tiramisu jamais réalisé.

Le défi ne laissait aucune place à l'improvisation, car les règles étaient strictes pour homologuer la performance: le dessert devait impérativement mesurer au moins 8 centimètres de hauteur et 15 centimètres de largeur.

Pendant deux jours entiers, les cuisines ont résonné du bruit des fouets et des calculs millimétrés. Pour bâtir cette structure monumentale, les artisans ont utilisé des quantités astronomiques d'ingrédients: 19 000 œufs, 400 kilogrammes de sucre et 128 000 biscuits cuillères ont été nécessaires pour donner vie à ce projet XXL.

Cette création pharaonique vient pulvériser l'ancien record de 273 mètres, détenu jusqu'alors par la ville de Milan. Pour l'occasion, le dessert arborait une dimension solennelle, étant dédié au Roi et à la famille royale avec le message «Grazie your Majesty».

L'œuvre n'était donc pas seulement un exploit technique, mais aussi un hommage gastronomique chargé de symboles.

Le dénouement a eu lieu dans l'enceinte de la Chelsea Old Town Hall, à Londres. Lorsque le record a été officiellement validé, une explosion de joie a secoué la salle. Les pâtissiers et les admirateurs présents ont célébré cette victoire au son de l'hymne national italien, marquant la fin d'un effort collectif intense.

Fidèles à l'esprit de partage, les organisateurs ont ensuite soigneusement emballé le dessert en portions pour qu'il puisse être distribué et dégusté.

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(emk/jod)