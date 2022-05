Série

TikTok a trouvé le sosie de Kate Middleton pour jouer dans «The Crown»

La ressemblance est telle que la jeune femme a postulé pour jouer le rôle de Kate Middleton dans la célèbre série télé. Reste à savoir si elle fera ses débuts d'actrice l'an prochain. Ou pas.

Devenue virale, la jeune australienne a fini par postuler auprès de la production pour jouer le rôle de Kate Middleton. Image: tiktok

Britanny Dixon est peut-être sur le point de commencer une carrière d'actrice. Pourquoi? La ressemblance plutôt frappante de cette jeune australienne avec la duchesse de Cambridge impressionne les internautes. A tel point que ces derniers l'ont poussée à postuler pour le rôle de Kate Middleton, dans la célèbre série Netflix «The Crown», rapporte People.

Devenue virale, la jeune australienne a fini par retenir l'attention de la production, qui s'était lancée à la recherche de leur Kate Middleton. Comme elle l'explique sur sa vidéo, il lui aurait été demandé d’envoyer des informations personnelles ainsi qu'une vidéo d'elle de 30 secondes.

«The Crown» retrace le règne de la reine Elizabeth II. Et pour la sixième saison, qui devrait sortir en 2023, nous devrions voir apparaître Kate, William et Harry dans leurs jeunesses, ainsi que la romance qui a mené au mariage du duc et de la duchesse de Cambridge. D'ailleurs, une rumeur court selon laquelle Kate Middleton (la vraie) devrait faire une apparition dans la sixième saison de la série. (sia)