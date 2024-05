Vidéo: watson

Chérie, j'ai rétréci le Grand Prix de Monaco

Si vous êtes nostalgique des petites voitures, c'est le moment de vous rendre au Miniatur Wunderland de Hambourg. Ce parc d'attractions dédié aux miniatures vient de recréer le Grand Prix de Monaco comme si vous y étiez, mais en minus!

Il n'y a pas besoin d'être fan de Formule 1 pour s'émerveiller devant une version miniature du circuit de Monaco qui fourmille de détails. C'est la spécialité du Miniatur Wunderland (en français: «monde merveilleux miniature») de Hambourg que de reproduire en modèle réduit des quartiers entiers de villes des pays du monde entier.

Dans ces reconstructions sidérantes de réalisme se déplacent des milliers de petits trains, de voitures, de bateaux et même des avions, puisque le parc possède également le record du plus grand des aéroports en modèle réduit.

Afin d'aboutir à la réalisation et à la construction d'un mini-Monaco et du circuit de Grand Prix de Formule 1, il a fallu onze ans. Onze ans de développement également pour que de petites voitures aussi rapides puissent «rouler» avec le réalisme et le glamour des moteurs rugissants des véritables bolides de F1 à Monaco.

Le Grand Prix de Formule 1 est reproduit à l'échelle 1:87. Image: miniatur-wunderland

Dans cette immense maquette, les détails foisonnent. On retrouve le port de plaisance avec ses 175 yachts de luxe et les incontournables bâtiments monégasques comme le Palais Princier, le casino, la cathédrale ou encore le Musée océanographique.

Le Palais Princier, la demeure de la famille Grimaldi. Image: miniatur-wunderland

Inauguré par la famille princière

Charlène de Monaco, le prince Albert II et leurs deux enfants Jacques et Gabriella. Image: DDP

Lors de l'inauguration le 25 avril, les membres de la famille princière que sont Charlène de Monaco, le Prince Albert II et leurs deux enfants, se sont réunis autour de la représentation à petite échelle de leur principauté. À l’occasion de cette nouvelle exposition, ce sont les jumeaux Jacques et Gabriella qui ont eu l’honneur de faire démarrer le manège en appuyant sur un bouton doré.

Cette attraction allemande est la plus grande de son genre dans le monde avec sa surface de 2300 m². Ce musée a également la plus longue maquette de réseau ferré du monde avec le record de 15 km de voies ferrées et un millier de trains. (sbo)