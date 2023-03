The Mandalorian revient après deux premières saisons de qualité et un spin-off un peu raté. disney

«The Mandalorian» est de retour: voici ce que vous devez savoir

Direction la planète Mandalore. Le premier épisode de la saison 3 de The Mandalorian est à découvrir dès maintenant sur Disney+.

Lancée en 2019 en même temps que la plateforme Disney+, la série The Mandalorian a été le fer de lance du catalogue de Mickey. La plateforme de streaming a vu grâce à elle le nombre de ses abonnés grimper par milliers.

Toute première série en «live action» de la galaxie très lointaine de George Lucas, la création de Jon Favreau et Dave Filoni a su créer l'engouement durant ses 16 premiers chapitres inspirés du western, sans doute aidé par le charisme de son héros taciturne et de son petit compagnon beaucoup trop mignon. Les deux premières saisons ont sans surprise fait un véritable carton et la série bénéficie (avec Andor) de l'approbation des fans et des critiques. En effet, on peut dire que les derniers films et les autres séries dérivées de la franchise Star Wars n’ont pas fait l’unanimité et cette nouvelle fournée d'épisodes s’impose donc comme l’un des événements les plus attendus de l’année pour les fans de la saga.

La bande-annonce à voir ici:

Vous reprendrez bien un peu de Pedro Pascal?

Dans The Mandalorian, vous connaissez surtout sa voix: celle de Pedro Pascal. L'acteur vedette de The Last of Us remet à nouveau son casque pour donner vie à Din Djarin, le chasseur de primes. La série se déroule toujours quelques années après les événements du Retour du Jedi, les ruines de l'empire sont encore fumantes et le chasseur de primes solitaire est désormais accompagné de Grogu, «le bébé Yoda» sensible à la Force qui a préféré suivre sa figure paternelle plutôt que de devenir un Jedi.

C'est qui le plus chou? lucasfilm

Si les deux premières saisons s'étaient focalisées sur l'enfant, la série emprunte un nouveau virage, plus politique: la culture mandalorienne. A noter d’ailleurs que ce nouveau chapitre s’avère dépendant de son spin-off, Le Livre de Boba Fett, qu’il faut également (et malheureusement, vu la qualité de la série) regarder si vous voulez raccrocher les wagons.

Port du casque obligatoire

Comme on peut le deviner, les Mandaloriens sont originaires de Mandalore, une planète de la Bordure Extérieure dont la civilisation guerrière fut annihilée par l'Empire durant la Guerre des Clones, disséminant les survivants dans la galaxie. Pour les passionnés d'histoire, la série animée The Clone Wars revient d'ailleurs très en détail sur ce conflit.

Ne vous attendez pas à voir beaucoup de visages, les Mandaloriens ne peuvent jamais retirer leurs casques. Lucasfilm.

Durant la saison 2, Djin Djarin rencontrait l'héritière du trône de Mandalore du nom de Bo-Katan qui lui expliquait qu’elle devait mettre la main sur le sabre-laser noir pour asseoir son autorité sur Mandalore et faire renaitre leur planète en ruines. Cette arme légendaire avait été créée par le premier Mandalorien à rejoindre l’Ordre Jedi et se trouvait aux mains du chef impérial Moff Gideon, l'antagoniste principal de la série. Or, dans le final de la saison 2, Mando se bat contre Moff Gideon et lui prend le sabre des mains. Selon le crédo, l’arme ne peut être gagnée que lors d’un combat, ce qui fait donc officiellement de lui le propriétaire du sabre noir qu'il ne peut rendre à Bo-Katan, à moins d'un duel. Cette troisième saison devrait s'attarder sur cette intrigue et permettre aux fans de Star Wars de découvrir la culture d'un personnage désormais culte qui risque d'être sur les écrans pour un petit moment.

En effet, The Mandalorian est encore loin d’être terminée. Selon Jon Favreau, dans une interview donnée par Total Film, le créateur de la série explique que la saison 3 est seulement «un chapitre d’une histoire beaucoup plus vaste» et ajoute que «tous les personnages pourraient être avec nous pour un petit moment...».

The Mandalorian est disponible sur Disney+ depuis le 1er mars, à raison d'un épisode chaque mercredi.

