Sondage

Faut-il faire son lit le matin? Donnez-nous votre avis!

Gros débat actuellement sur les réseaux sociaux: faut-il faire son lit le matin? La rédaction watson se chamaille aussi sur ce sujet ô combien clivant. Et vous, qu'en pensez-vous?

D'un côté, il y a la team «faire son lit le matin, c'est bien», sponsorisée par LinkedIn. De l'autre, il y a la team «faire son lit le matin, c'est mal» sponsorisée par TikTok. Sur chaque réseau social, un internaute a empoigné le sujet et a fait le buzz.

Commençons avec LinkedIn:

Un utilisateur a raconté que depuis qu'il fait son lit le matin, sa vie a radicalement changé et qu'il a pris d'autres bonnes habitudes: «Ma vaisselle est faite, mes vêtements ne trainent plus et je dois faire moins d'effort pour compléter mes tâches ennuyeuses.» Le post est devenu viral car c'est une découverte technologique majeure qui mérite d'être partagée avec le monde. En plus, ce Business Analyst s'est filmé à l'œuvre pour prouver que faire son lit, c'était rapide. Il rappelle également qu'il y a pire que lui dans la vie puisque quelqu'un a carrément écrit un bouquin à ce sujet.

Partagé sur Twitter, le nombre de likes s'est envolé. Les gens se demandent si le Business Analyst fait du premier ou du second degré avec ses conseils lifestyle à deux balles. C'est un un peu comme si quelqu'un écrivait: «Depuis que je me peigne le matin, mes cheveux ne sont plus emmêlés».

Sur TikTok, c'est tout le contraire

Internet étant ce qu'il est, il est facile de trouver une théouse qui en détruit une autre et dans notre cas, c'est un tiktokeur qui s'en est chargé. Il a posté une vidéo vue plus de 2,7 millions de fois dans laquelle il explique qu'il ne faut PAS faire son lit. «Les acariens peuvent vivre sur votre lit. Donc, si vous le faites dès que vous vous levez, vous emprisonnez des millions d'acariens et, par conséquent, ils continuent à se développer.» Il conseille de laisser les draps défaits afin d'aérer les résidus de sueur, de poussière ou de bactéries qui ont pu s'accumuler.

Chez watson, les gens qui prennent TikTok pour parole d'évangile ont argué qu'effectivement, c'était pour une question d'hygiène qu'ils ne faisaient pas leur lit et que c'était une perte de temps, alors que la team ordonnée s'est surtout dit que c'étaient des flemmards doublés d'une grosse mauvaise foi. Ça s'est clashé dans le bureau, c'est parti en combat de boue, on a parié de l'argent, des gens y ont perdu des touffes de cheveux, mais le débat est resté stérile et surtout, d'autres questions ont surgi...

Et c'est là que vous intervenez!

Comme on n'a pas réussi à se mettre d'accord, on aimerait connaître votre avis.

Faites-vous votre lit le matin? Oui, c’est effectivement un bon moyen de commencer la journée (même si j'avais pas besoin que LinkedIn me l'explique). Non, car TikTok a dit que c'était pas bien (et que de toute façon, je vais le défaire le soir-même).

Les draps, vous les changez... ... une fois par semaine. ... une fois toutes les deux semaines. ... quand ils changent de couleur.

Vous lavez-vous le matin ou le soir? Le matin, pour être propre pour ma journée. Le soir, pour être propre pour aller au lit. Le matin et le soir. Aucune des trois réponses, puisque de toute façon, on va se salir.

Vous êtes plutôt LinkedIn ou TikTok? LinkedIn, pour ses histoires inspirantes et ses TED disruptifs. TikTok, pour ses conseils lifestyle incontestables.

