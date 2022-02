Matt Hamilton, le type avec qui on a envie de boire des bières en allant à la pêche. Image: keystone

Jeux olympiques

Ce gentil bûcheron qui donne une bonne raison de regarder le curling

Le curling, on n'y comprend pas grand-chose. Mais il n'y a pas besoin d'être un expert pour admirer la grâce de l'Américain Matt Hamilton lorsqu'il balaie la glace, cheveux au vent.

Il est américain, s'appelle Matt Hamilton et nous a fait hausser un sourcil mi-intrigué, mi-intéressé en tombant sur des tweets à sa gloire. Genre: «Ah tiens, mais qui est ce gentil gaillard un peu charmant avec qui on a envie de faire un barbecue et de boire des bières en canettes au bord d'un petit lac dans le Wisconsin?». Pour nous, c'est clair, la star des Jeux olympiques de Pékin, c'est lui.

Le joueur de curling, avec ses longs cheveux et sa dégaine de bûcheron hipster, n'a pas non plus échappé à Twitter.

On n'ira pas jusqu'à dire qu'il peut rhabiller [insérez ici le nom du beau gosse de votre choix] mais quand on zappe et qu'on tombe sur le curling, désormais, on regarde.

En plus d'avoir une bonne tête de vainqueur, Matt Hamilton en est un. Au sens propre: le type est tout de même champion olympique en titre et quintuple champion du monde. Un vrai pro du lancer de pierres de granit de 20 kilos sur la glace.

Mais en plus d'être légèrement plus médaillé que la moyenne des gens normaux, l'Américain a l'air extrêmement sympa. C'est un fan de pêche, activité qu'il pratique chez lui, dans le Wisconsin. En dehors de lancer des lignes, Matt Hamilton est aussi un grand défenseur de Black Lives Matter et il prévoit de donner prochainement ses cheveux pour la bonne cause.

Car oui, l'homme est bon. Il laisse pousser ses cheveux et les donnera dans quelques mois pour aider à la recherche sur le cancer du cerveau et aide l'association Stache Strong a récolter des fonds. Un chic type.

Et quand il n'est pas lui-même en train de balayer la glace pour faire avancer des pierres, avec ses camarades de l'équipe américaine de curling (qui ne sont pas à jeter à la poubelle non plus), il encourage les autres athlètes. En montrant muscles et tatouages. Si ça, ça fait pas gagner des médailles...

Et s'il faut encore quelque chose pour vous convaincre de basculer dans le clan des adorateurs du gentil bûcheron Matt Hamilton, je signale qu'il dispute ces Jeux avec des chaussettes Rick and Morty et des Nike aux pieds. Encore une preuve que le type est super.

