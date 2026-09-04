20 citations brillantes qui prouvent que les génies ont aussi de l’humour
On dit que l’humour est une forme d’intelligence. A en croire ces grands esprits de l’Histoire, les deux font en tout cas plutôt bon ménage. La preuve en 20 citations aussi brillantes que drôles.
«Pour réussir dans la vie, il faut deux choses: de l’ignorance et de la confiance en soi»
«Quand je suis bonne, je suis très, très bonne. Mais quand je suis mauvaise, je suis encore meilleure»
«Dans tous les cas, marie-toi! Si tu trouves une bonne épouse, tu seras heureux. Si tu en trouves une mauvaise, tu deviendras philosophe»
«Lorsqu’un homme réfléchit à l’endroit où il doit aller, il paraît extraordinairement important et digne. Et, la plupart du temps, il prend ensuite le mauvais chemin»
«Seules deux choses sont infinies: l’Univers et la bêtise humaine. Et pour la première, je n’en suis pas tout à fait certain»
«Le succès ne m’a pas corrompue – j’ai toujours été insupportable»
«Si quelqu’un dit du mal de toi, ne te défends pas. Dis simplement: ‹Il ne connaît sans doute pas mes autres défauts, sinon il n’aurait pas mentionné seulement ceux-là»
«Les femmes bien élevées font rarement l’Histoire»
«Tout le problème du monde est que les imbéciles sont absolument sûrs d’eux, tandis que les gens intelligents sont pleins de doutes»
«Le consensus signifie apparemment renoncer à toutes les convictions, tous les principes, toutes les valeurs et toutes les positions – pour trouver quelque chose auquel personne ne croit, mais auquel personne ne s’oppose»
«Ce que je pense de la civilisation occidentale? Ce serait certainement une bonne idée»
«Les hommes font les guerres. Les femmes les gagnent»
«La démocratie est la pire de toutes les formes de gouvernement – à l’exception de toutes les autres qui ont été essayées de temps à autre»
«J’ai épousé quelqu’un d’un rang inférieur au mien. Mais toutes les femmes le font – ne serait-ce que par leur niveau»
«J’ai remarqué que même les gens qui croient que tout est prédestiné regardent à gauche et à droite lorsqu’ils traversent la rue»
«Ne sous-estime jamais la capacité d’un homme à sous-estimer une femme»
«Souviens-toi: aujourd’hui est le demain dont tu t’inquiétais hier»
«Je buvais pour noyer mes soucis, mais ces salauds ont appris à nager»
«Quand j’étais en prison, les gardiens me disaient ce que je devais faire. Quand j’étais président, mon cabinet me disait ce que je devais faire. Maintenant que je suis à la retraite, mes médecins me disent ce que je dois faire. J’ai lutté toute ma vie pour la liberté et j’attends toujours de savoir ce que cela fait d’être libre»
«Montrez-moi un homme sain, et je vous le guérirai»
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