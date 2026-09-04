20 citations brillantes qui prouvent que les génies ont aussi de l’humour

Albert Einstein n’avait visiblement pas que des théories sur la relativité à partager: les grands esprits savent aussi manier l’humour. image: watson

On dit que l’humour est une forme d’intelligence. A en croire ces grands esprits de l’Histoire, les deux font en tout cas plutôt bon ménage. La preuve en 20 citations aussi brillantes que drôles.

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L'écrivain américain Mark Twain, décédé en 1910. Image: AP The Mark Twain House & Museum

«Pour réussir dans la vie, il faut deux choses: de l’ignorance et de la confiance en soi» Mark Twain

Mae West dans une scène du film I’m No Angel, sorti en 1933. Image: keystone

«Quand je suis bonne, je suis très, très bonne. Mais quand je suis mauvaise, je suis encore meilleure» Mae West

Statue du philosophe grec Socrate à Athènes, en Grèce. Image: IMAGO

«Dans tous les cas, marie-toi! Si tu trouves une bonne épouse, tu seras heureux. Si tu en trouves une mauvaise, tu deviendras philosophe» Socrate

L’écrivaine britannique de romans policiers Agatha Christie dans sa demeure de Greenway House, dans le Devon, en Angleterre, en 1946. Image: imago

«Lorsqu’un homme réfléchit à l’endroit où il doit aller, il paraît extraordinairement important et digne. Et, la plupart du temps, il prend ensuite le mauvais chemin» Agatha Christie

Le physicien théoricien d’origine allemande Albert Einstein (1879-1955) chez lui à Princeton, dans le New Jersey, en 1944. Image: Popperfoto

«Seules deux choses sont infinies: l’Univers et la bêtise humaine. Et pour la première, je n’en suis pas tout à fait certain» Albert Einstein

L'auteure et actrice américaine Fran Lebowitz. Image: wikicommons

«Le succès ne m’a pas corrompue – j’ai toujours été insupportable» Fran Lebowitz

Le philosophe stoïcien grec Epictète. Portrait imaginaire paru en 1715. Image: wikicommons

«Si quelqu’un dit du mal de toi, ne te défends pas. Dis simplement: ‹Il ne connaît sans doute pas mes autres défauts, sinon il n’aurait pas mentionné seulement ceux-là» Epictète

L'historienne américaine et lauréate du prix Pulitzer, Laurel Thatcher Ulrich, spécialisée dans l'Amérique ancienne et l'histoire des femmes. Image: wikicommons

«Les femmes bien élevées font rarement l’Histoire» Laurel Thatcher Ulrich

Le mathématicien et philosophe gallois Bertrand Russell. Image: KEYSTONE

«Tout le problème du monde est que les imbéciles sont absolument sûrs d’eux, tandis que les gens intelligents sont pleins de doutes» Bertrand Russell

La première ministre Margaret Thatcher lors de la 55e conférence annuelle des femmes conservatrices au Barbican Centre, à Londres, en 1985. Image: EPA PA

«Le consensus signifie apparemment renoncer à toutes les convictions, tous les principes, toutes les valeurs et toutes les positions – pour trouver quelque chose auquel personne ne croit, mais auquel personne ne s’oppose» Margaret Thatcher

L'avocat Mohandas Karamchand Gandhi. Image: wikicommons

«Ce que je pense de la civilisation occidentale? Ce serait certainement une bonne idée» Ghandi

Elisabeth Ire, reine d’Angleterre. Image: wikicommons

«Les hommes font les guerres. Les femmes les gagnent» Elisabeth I

Le premier ministre Winston Churchill inspectant le 1er escadron américain de la Home Guard à Horse Guards Parade pendant la Seconde Guerre mondiale. Image: Mirrorpix

«La démocratie est la pire de toutes les formes de gouvernement – à l’exception de toutes les autres qui ont été essayées de temps à autre» Winston Churchill

Nancy Astor peinte par John Singer Sargent. Image: wikicommons

«J’ai épousé quelqu’un d’un rang inférieur au mien. Mais toutes les femmes le font – ne serait-ce que par leur niveau» Lady Astor

L’astrophysicien britannique Stephen Hawking lors d’une conférence de presse à Londres, le 2 décembre 2014. Image: EPA/EPA

«J’ai remarqué que même les gens qui croient que tout est prédestiné regardent à gauche et à droite lorsqu’ils traversent la rue» Stephen Hawking

Sara Paretsky, née dans l'Iowa en 1947, est une auteure américaine de romans policiers. Image: saraparetsky.com

«Ne sous-estime jamais la capacité d’un homme à sous-estimer une femme» Sara Paretsky

Dale Carnegie en 1937. Image: britannica.com

«Souviens-toi: aujourd’hui est le demain dont tu t’inquiétais hier» Dale Carnegie

Photographie non datée de l’artiste Frida Kahlo. Image: Jardín Botánico de Nueva York

«Je buvais pour noyer mes soucis, mais ces salauds ont appris à nager» Frida Kahlo

L’ancien président sud-africain Nelson Mandela en mai 2009. Image: ASSOCIATED PRESS/AP

«Quand j’étais en prison, les gardiens me disaient ce que je devais faire. Quand j’étais président, mon cabinet me disait ce que je devais faire. Maintenant que je suis à la retraite, mes médecins me disent ce que je dois faire. J’ai lutté toute ma vie pour la liberté et j’attends toujours de savoir ce que cela fait d’être libre» Nelson Mandela

Carl Gustav Jung, vers 1935. Image: Wikimedia / ETH Bibliothek Zürich

«Montrez-moi un homme sain, et je vous le guérirai» C. G. Jung