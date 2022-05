bild: shutterstock / watson

«Mon copain attribue tous ses problèmes à son signe du zodiaque. WTF?»

La question de Lara:

Bonjour la communauté,

Je sors depuis quelques mois avec un homme, Silvio, et il a toujours été un peu... disons «spirituel». Je le connais depuis longtemps, mais à l'époque, cela ne se ressentait pas vraiment dans la vie quotidienne. Il aimait simplement lire des choses sur l'astrologie (et aussi l'astronomie) et sur la signification des différentes constellations, etc. Moi aussi, jusqu'à un certain point, je trouve ça passionnant!

Mais ces derniers temps, ça a complètement pris le dessus. Tout a toujours un rapport avec un signe astrologique. Il est souvent arrivé qu'à table avec d'autres personnes, nous parlions de choses et d'autres. Puis, lorsqu'il y avait un désaccord entre Silvio et quelqu’un, il lui demandait immédiatement quel était son signe astrologique. Et là, devant tout le monde, il répondait «Aha! Typique du Lion, je le savais bien»... Au début, je pensais que c'était une blague. Mais maintenant, il le fait tout le temps!

Surtout en ce qui le concerne, il ramène toujours tout à son signe du zodiaque. Il y a de plus en plus de phrases comme:

«Ce n'est pas ma faute si je suis si distrait, c'est typique de mon signe astrologique!»

«Non, alors je ne peux pas faire ça, la planète XY est défavorable à mon signe astrologique.»

«Quoi, elle vient aussi manger? Mais tu sais bien que le Lion et le Sagittaire ne vont pas bien ensemble...»

WTF...?

Ce n'est quand même pas normal? Ou trouvez-vous que je réagis de manière excessive?

Merci pour vos avis,

Lara

Que feriez-vous dans cette situation?

Avez-vous des conseils à partager? La colonne des commentaires vous attend!

