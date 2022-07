bild: shutterstock / watson

Témoignage watson

«Elle me supplie de ne pas la quitter et me menace...»

Question de «Can»:

Bonjour à tous,

Il est clair pour moi depuis un certain temps que je ne veux plus être avec ma copine actuelle. Elle est manipulatrice et ce n'est pas une bonne personne pour moi. Elle me tend et ça fait un moment que je ne veux plus passer du temps avec elle. Nous ne sommes pas ensemble depuis longtemps, à peine 7 mois. J'ai déjà essayé de rompre deux fois et quand elle a compris où allait la conversation, elle s'est mise à pleurer, à crier, à me lancer des choses et à s'enfuir. Quelques heures plus tard, elle est réapparue et m'a supplié de ne pas la quitter, sinon, elle n'hésiterait pas à se faire du mal. Elle m'a également menacé.

La première fois, j'ai eu mauvaise conscience et j'ai été pris par surprise par la situation. J'ai dit que nous pourrions reprendre la conversation plus tard jusqu'à ce qu'elle se calme et puisse se préparer. Une semaine plus tard, elle a agi comme si ça n'était jamais arrivé. Je lui ai dit à nouveau clairement que je voulais rompre.

Elle a alors menacé d'appeler la police. Pour être honnête, je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais elle ne le sait probablement pas non plus.

Je ne sais pas comment sortir de cette situation. Je suis un peu impuissant et débordé. Mon cercle d'amis dit que je devrais simplement l'ignorer, mais ça ne va pas très bien. Elle refuse de me rendre la clé de ma maison.

Merci de votre aide.

Que feriez-vous dans cette situation?

Avez-vous des conseils ou pouvez-vous partager votre propre expérience? La colonne des commentaires vous est ouverte!

Avez-vous une question dont vous aimeriez discuter avec la communauté?

Vous pouvez la poser ici!

Vous êtes invités à écrire en détail ce qui vous préoccupe - vous avez 2500 caractères à votre disposition.

Ma question à la communauté: Mon nom d'utilisateur: Ma question:

Les questions seront publiées dans l'ordre dans lequel elles ont été posées. Cela peut parfois prendre un certain temps, alors soyez patient! Merci beaucoup!

Deux cyclistes renversés par des spectateurs imprudents au Tour de France

Vidéo: watson

Les vacances: attentes vs réalité