Hockey sur glace

Fribourg-Gottéron ne jouera sûrement pas la Coupe Spengler 2026

Julien Sprunger et les Dragons jouent certainement leur dernier tournoi davosien avant un petit moment.
Julien Sprunger et les Dragons jouent certainement leur dernier tournoi davosien avant un petit moment.

Gottéron ne veut plus jouer la Coupe Spengler

Même en cas de sacre cette année à Davos, les Dragons – qui disputent leur demi-finale ce mardi (20h15) contre l'équipe locale – ne joueront très certainement pas l'édition 2026. Leur président explique pourquoi.
30.12.2025
Klaus Zaugg
Klaus Zaugg

En réalité, on sait déjà quelle équipe de National League accompagnera Davos à la Coupe Spengler 2026: les SCL Tigers. Les hockeyeurs de Langnau auraient même dû être de la partie cette année, si Fribourg-Gottéron n’avait pas remporté l’édition 2024, ce qui lui a valu une qualification automatique pour le tournoi 2025.

Si Gottéron venait à gagner la Coupe Spengler 2025 pour la deuxième année consécutive, l’invitation pour l’édition 2026 suivrait automatiquement. Les Tigers devraient alors patienter encore une saison. D’autant que les Fribourgeois sont déjà qualifiés pour les demi-finales – ils affrontent Davos ce mardi soir à 20h15 – et que la voie vers un nouveau sacre reste grande ouverte.

Image: KEYSTONE
Fribourg défiera Davos, ce mardi dès 20h15, pour une place en finale de la Coupe Spengler. Image: KEYSTONE

Mais les supporters de Langnau peuvent se réjouir. En cas de victoire fribourgeoise, Gottéron ne remettrait pas son titre en jeu en 2026. Hubert Waeber, président du club depuis 2019 et principal artisan du renouveau sportif et surtout financier des Dragons, est très clair à ce sujet. Interrogé sur une éventuelle nouvelle participation en cas de sacre, il répond:

«Les joueurs iraient évidemment volontiers à Davos. Mais moi, je vois les choses un peu différemment. Ici à Davos, j’ai croisé des gens de Langnau qui me disaient qu’ils soutenaient Gottéron, mais qu’ils espéraient quand même qu’on ne gagnerait pas. Je les ai rassurés: "Réjouissez-vous de la Coupe Spengler l’an prochain, nous n’y participerons très probablement plus…"»

Un renoncement officieux, donc, qui ouvre grand la porte aux SCL Tigers pour l’édition 2026.

Ce Français de Servette va rater les JO: son père sort du silence

Des frais élevés

Pour Hubert Waeber, la Coupe Spengler reste une expérience exceptionnelle, unique.

«Mais trois participations consécutives, ce serait probablement un peu trop»
Image: KEYSTONE
Gottéron a remporté la Coupe Spengler 2024, le premier grand titre de son histoire. Image: KEYSTONE

Gottéron en est déjà à sa deuxième participation d’affilée. Le président est donc bien placé pour répondre à la question de la rentabilité:

«Il y a une indemnité de participation et, si l’on évite les dépenses supplémentaires, on peut dégager un petit bénéfice grâce aux primes dès les demi-finales.»

Ces «dépenses supplémentaires», Hubert Waeber les détaille. Il s’agit notamment de la possibilité offerte aux joueurs d’emmener leur famille à Davos. Le club prend en charge le séjour des joueurs, du staff, du management et du président. «Mais si les partenaires ou les familles viennent aussi, c’est à nous de payer. Nous avons fait cet investissement dans un esprit de cohésion.»

Hubert Waeber, président de Fribourg-Gottéron. Image: keystone
Hubert Waeber, président de Fribourg-Gottéron. Image: keystone

A cela s’ajoute l’installation d’un chalet à proximité de la patinoire, exploité par l’équipe de restauration du club. Une opération coûteuse.

«Les frais du chalet sont élevés, l’hébergement de notre personnel de restauration à Davos aussi. Si nous avons malgré tout réalisé un léger bénéfice, c’est uniquement parce que nous avons trouvé des sponsors prêts à participer aux coûts»
Hubert Waeber

Selon le président des Dragons, Ambri aurait, de son côté, perdu de l’argent avec son chalet lors de sa participation au tournoi.

Une image embellie grâce à la Coupe Spengler

Hubert Waeber insiste cependant sur un point: la valeur émotionnelle et médiatique de la Coupe Spengler est inestimable. Ce que les comptes ne peuvent pas chiffrer, c’est le gain d’image lié à des matchs disputés dans une patinoire comble, retransmis en direct à la télévision publique, avec des images de grande qualité, dans tous les foyers du pays.

Le tournoi davosien touche un public bien plus large que celui du hockey diffusé sur les chaînes payantes. Aucun autre événement ne «socialise» encore aujourd’hui le grand public au hockey sur glace aussi durablement que ce tournoi.

La Coupe Spengler en dix images mythiques

Même si les propos de Hubert Waeber ne constituent pas encore une renonciation officielle en cas de victoire en 2025, le message est limpide. Langnau peut déjà se projeter vers la Coupe Spengler 2026.

D’autant plus que les Tigers pourront aborder le tournoi sans pression particulière. Pour Gottéron, qui n’a encore jamais été champion de Suisse, la Coupe Spengler représentait une occasion unique de gagner enfin un titre pour la première fois de son histoire, commencée en 1937.

Les Emmentalois, eux, ont déjà été champions nationaux en 1976. Et en cas de victoire en 2026, ils pourraient presque hausser les épaules: «Vainqueurs de la Coupe Spengler… et alors?»

Adaptation en français: Yoann Graber

